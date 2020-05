Coronavírus: Brasil chega a 101 mil casos e 7.025 mortes

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo, 3, a atualização do número de casos oficiais de pessoas diagnosticadas com coronavírus e de óbitos causados pela doença no país. Foram confirmados 101.147 casos, um aumento de 4.588 novos diagnósticos em 24 horas. O número de óbitos chegou a 7.025, com 275 mortes confirmadas de ontem para hoje, um aumento de 6,9%.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de casos oficiais. São 31.772 casos, 2.627 mortes. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 11.138 casos e 1.019 óbitos.

Estão em acompanhamento 51.131 pessoas e 1.364 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 42.991.