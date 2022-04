Brasil tem mais de 160 milhões de pessoas totalmente vacinadas

O Brasil chegou a 415.726.535 doses de vacinas aplicadas até este sexta, 1. De acordo com dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e do site Coronavírus Brasil, 176.128.815 brasileiros – já receberam ao menos uma dose da vacina, enquanto 160.786.013 já estão completamente imunizadas: 155.648.479 pessoas tomaram duas doses, já outras 5.137.534 receberam dose única da vacina.

Além disso, 78.811.707 doses de reforço foram aplicadas na população elegível: adultos que já tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais. Para que estes números fossem alcançados, já foram distribuídas mais de 476 milhões de doses aos estados, segundo o Ministério da Saúde.

Para elucidar como está o estágio de vacinação em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, VEJA produziu um levantamento que demonstra o número de doses disponíveis para cada localidade de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o número de vacinados e a porcentagem de imunizados em relação a população de cada estado. Os dados das tabelas são atualizados diariamente. O percentual de vacinados se refere à população total. Confira: