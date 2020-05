Brasil tem 421 novas mortes por coronavírus e supera 96.000 casos

O Brasil atingiu 96.559 casos confirmados do novo coronavírus e 6.750 mortes, de acordo com o relatório divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (2). Somente nas últimas 24 horas, foram 421 novos óbitos e 4.970 novos casos confirmados de Covid-19. Trata-se de um crescimento de 5% nas infecções em relação ao dia anterior. A taxa de mortalidade no país é de 7%, mais elevada do que a média internacional, de 3%.

O estado de São Paulo segue como o mais afetado, com 2.586 mortes e 31.174 confirmações da doença. Há registro de Covid-19 em 332 dos 645 municípios paulistas. Em segundo vem o Rio de Janeiro, com 971 mortes e 10.546 casos confirmados, seguido pelo Ceará, com 638 óbitos e 8.309 confirmações (veja abaixo a tabela completa de estados).

Mesmo em plena curva de ascensão de casos, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o governo já tem as diretrizes para a manutenção ou flexibilização do distanciamento social. Teich, no entanto, afirmou que ainda avalia a melhor forma de divulgar o material para não correr o risco dessas orientações serem usadas para um afrouxamento prematuro.

O Brasil é um dos raros países da América Latina, ao lado da Nicarágua, a não adotar quarentena severa. É o líder da região em casos confirmados e em número de mortes. Em países como a Argentina e o Paraguai, a curva de disseminação da epidemia foi achatada graças às medidas de isolamento cumpridas pela população. No Peru e no Equador, porém, mesmo as drásticas medidas aplicadas e a presença da polícia e do Exército não foram suficientes para reduzir a circulação de pessoas e o aumento dos números infecção e mortes.