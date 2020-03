Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus

O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira 16 que cresceu de 200 para 234 o número de casos confirmados do novo coronavírus no país. De acordo com levantamento diário da pasta, 7% dos pacientes estão hospitalizados e 2.064 pessoas são monitoradas por suspeitas de estarem infectadas. Com a confirmação do primeiro caso no Amazonas, o vírus já está em 15 estados e em todas as regiões brasileiras.

A maioria dos casos confirmados no Brasil ainda é importada (54%). Cinco estados – Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo – têm casos de transmissão local (quando é possível rastrear quem foi o transmissor da infecção) e três cidades – Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal – têm transmissão comunitária (quando já não é possível identificar a trajetória da infecção). A idade média dos infectados é de 40 anos e homens e mulheres são afetados na mesma proporção.

Em São Paulo, são 152 registros; no Rio de Janeiro, 31 no Paraná, seis; no Rio Grande do Sul, seis; no Distrito Federal, 13; em Santa Catarina, sete; Goiás, três; Pernambuco, dois; na Bahia, dois; em Minas Gerais, cinco; no Rio Grande do Norte, um; em Alagoas, um; no Espírito Santo, um; no Mato Grosso do Sul, dois; no Amazonas, um; e em Sergipe.