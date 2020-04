Brasil tem 2.462 mortes por Covid-19 e 38.654 casos confirmados

O Ministério da Saúde divulgou na tarde deste domingo, 19, dados atualizados sobre a pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo informações coletadas pela pasta até as 14h de hoje, o país tem 2.462 óbitos por Covid-19 e 38.654 casos confirmados da doença. Em relação aos números divulgados pelo ministério no sábado, houve mais 115 mortes e 2.055 casos confirmados. A taxa de letalidade no país se manteve em 6%.

A região Sudeste continua como a mais afetada pelo novo coronavírus. Os quatro estados da região somam 21.285 casos de Covid-19 e 1.486 mortes, uma taxa de mortalidade de 7%. Só em São Paulo, estado com maior número de infectados, 14.267, o número de mortes chegou a 1.015.

Com 9.300 casos confirmados e 579 mortes, o Nordeste é a segunda região no país em número de casos e mortes, seguido por Norte (3.691 casos, 241 mortes), Sul (2.816 casos, 104 mortes) e Centro-Oeste (1.562 casos, 52 mortes).