Brasil tem 128 casos confirmados de infecção pela variante ômicron

O Brasil tem 128 casos confirmados da variante de preocupação ômicron confirmados em nove estados e 298 em investigação, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério da Saúde. Goiás e Santa Catarina lideram o ranking de registros, com 38 casos, seguidos de São Paulo, que contabiliza 27 infecções.

Até esta quarta-feira, 29, o país tinha 77 casos confirmados e 211 em investigação. Os primeiros registros da nova variante foram confirmados no dia 30 de novembro em São Paulo.

Com 94 casos da variante em investigação, a cidade do Rio de Janeiro já pode ter transmissão comunitária da nova cepa. Segundo o balanço da Secretaria Municipal de Saúde, um caso da variante foi confirmado por sequenciamento genômico.

A pasta informou que os casos suspeitos estão sendo monitorados e ninguém precisou ser internado. “Todos os pacientes estão acompanhados e, até o momento, tiveram sintomas leves.” A possibilidade de transmissão comunitária foi informada pelo secretário municipal da Saúde Daniel Soranz à TV Globo.

Algumas amostras de casos detectados por laboratórios e hospitais privados serão encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para confirmação por meio de sequenciamento.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que, na última semana, identificou aumento de testes com resultado positivo para Covid-19, que saltaram de 0,7% para 5,5%.

No início deste mês, o prefeito Eduardo Paes anunciou que festa de réveillon com queima de fogos de artifício será realizada na Praia de Copacabana e em outros nove pontos da cidade. Apesar de a ômicron estar causando aumento de casos nos Estados Unidos e na Europa e de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter demonstrado preocupação com a velocidade de disseminação da nova cepa, o evento será mantido. Ao contrário de outros anos, não haverá reforço no transporte público nem shows.

Nas redes sociais, Soranz fez recomendações para as festas. “Nas reuniões de fim de ano dê preferência para locais abertos e bem ventilados. Caso esteja em um local fechado obrigatoriamente utilize máscara e verifique se já é seu momento de realizar a dose de reforço.”

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: