Brasil supera os EUA em população totalmente vacinada contra a Covid-19

Com 60% de sua população totalmente vacinada contra a Covid-19, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de pessoas imunizadas contra o vírus. Segundo dados do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), 58,8% da população total do país já recebeu as duas doses ou dose única de vacinas disponíveis contra a doença.

A imunização nos Estados Unidos teve início em dezembro, um mês antes da aplicação das primeiras doses no Brasil, mas enfrentou uma desaceleração com a queda da adesão nos últimos meses. Por aqui, ocorreram entraves iniciais, como a demora para a compra dos imunizantes, desestímulo por parte de grupos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, e episódios de desabastecimento em algumas cidades.

Mesmo com o movimento de pessoas escolhendo imunizantes, os chamados “sommeliers de vacina”, a vacinação no Brasil foi recebida com manifestações de alegria e agradecimento. A campanha continua avançando e alcançando públicos inclusive em regiões remotas – especialmente pela experiência em outras campanhas de imunização em massa e pela capilaridade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os dois países já estão aplicando doses de reforço. Nos Estados Unidos, no fim do mês passado, a Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora norte-americana, autorizou a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com a vacina da Pfizer-BioNTech e a imunização foi iniciada. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu a solicitação da Pfizer para incluir a faixa etária na indicação da vacina na última sexta-feira, 12.