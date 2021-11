Brasil supera média mundial de totalmente vacinados contra Covid-19

Embora tenha iniciado a vacinação contra a Covid-19 na segunda quinzena de janeiro deste ano, atrás de outros países, o Brasil já superou a média mundial de pessoas completamente imunizadas contra a doença, segundo informações do Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. O país está com 60,04% de vacinados – os dados são de 17 de novembro -, enquanto a média global é de 41,74%.

A lista é liderada pelos Emirados Árabes Unidos, com 88,40% (atualização em 15 de novembro) da população totalmente protegida contra a Covid-19. Depois, aparecem Singapura (91,91%, atualização em 5 de novembro), Cuba (79,82%, atualização em 19 de novembro) e Portugal (87,78%, atualização em 15 de novembro).

O Brasil é o 15º da lista e contabiliza ainda 15,87% da população parcialmente vacinada contra a doença.

A vacinação é apontada por especialistas como a medida mais eficaz para combater a pandemia e evitar novos casos e óbitos pela doença. A proteção contra o vírus é garantida pela imunização completa, realizada com o esquema vacinal previsto por cada imunizante.