Brasil supera 5,5 milhões de vacinados, ritmo poderia ser 4 vezes maior

Já são 5.731.365 vacinados no Brasil (confira os dados desta sexta-feira, 19, na tabela ao final da matéria). O país ultrapassou a marca de 5 milhões no último sábado, 13, e ao longo desta semana, imunizou mais 700.000 pessoas. O número representa que 2,7% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Os estados do Sudeste encabeçam o ranking de número de vacinados. São Paulo continua na liderança da lista. Sozinho, o estado já vacinou mais de 1,6 milhão de pessoas até às 18 horas desta sexta-feira. Minas Gerais (439.255) e Rio de Janeiro (418.419) aparecem na sequência. A Bahia (405.862) ocupa a quarta posição.

Um representante do Norte aparece como último colocado nas doses distribuídas. O Acre só imunizou 15.703 pessoas, o que representa apenas 1,8% dos habitantes do estado – somente o Pará atingiu uma parcela menor de sua população: 1,2%.

Na última semana, o país começou a aplicação da segunda dose. Até esta sexta-feira, 1.035.585 pessoas completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19 no Brasil após receberem a segunda dose da vacina do Instituto Butantan. Contando com a segunda aplicação, 6.766.950 de doses da foram aplicadas no país.

No entanto, o ritmo da vacinação no país é quatro vezes menor que sua robusta capacidade e da necessidade imposta pela pandemia. A atual logística permite que 250.000 brasileiros recebam agulhadas por dia, de acordo com levantamento em média móveis do portal Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford. Em campanhas como a da gripe, o país chega a aplicar 1 milhão de doses por dia.

O ritmo lento é causado, principalmente, pela falta de doses disponíveis. Fiocruz e Instituto Butantan, entidades brasileiras responsáveis pela produção e distribuição dos dois imunizantes aprovados no país – CoronaVac e Oxford-AstraZeneca – enfrentaram problemas com a importação dos insumos vindos da China. Espera-se que o ritmo de produção seja estabilizado em breve.

O levantamento de VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmados junto às secretarias estaduais que disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta sexta-feira, 19: