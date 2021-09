Brasil registra menor taxa de transmissão da Covid-19 no ano

Dados do Imperial College, de Londres, divulgados nesta terça-feira, 14, mostram que a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil chegou ao menor índice do ano: 0,81. O número representa a quantidade de pessoas que podem ser infectadas a partir de um único indivíduo contaminado com o novo coronavírus.

Ou seja, 100 pessoas infectadas com a doença podem transmitir para outras 81. Esta é a segunda vez no ano em que a taxa de transmissão fica abaixo de 0,90 – a primeira vez foi 0,88 na semana de 12 de julho, sem contar a margem de erro.

No ranking de transmissão ativa, o Brasil está na 16ª posição, de acordo com os dados divulgados pela instituição britânica. Indonésia (0,60), Mongólia (0,69) e Chile (0,69) são os três primeiros no ranking entre 68 países.