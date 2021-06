Brasil recebe primeiro lote de doses da Janssen doadas pelos EUA

Chegou ao Brasil, na manhã desta sexta-feira, 25, um lote com 2 milhões de doses do imunizante contra Covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. As vacinas foram doadas pelos Estados Unidos. O voo com o carregamento chegou ao país no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por volta das 9h40. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, acompanharam o desembarque das doses no local.

No sábado, 26, chega um novo carregamento com 942 mil doses, totalizando 3 milhões de vacinas. “Essa doação dos EUA de 3 milhões de doses ao Brasil vale 165 milhões de reais e representa a maior contribuição de doses dos EUA a qualquer nação do mundo até hoje”, disse o embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, em publicação no Twitter.

A doação foi anunciada na quarta-feira, 23, pela Casa Branca. Esta é a única vacina dose única disponível atualmente, o que significa que, em breve, 3 milhões de brasileiros estarão totalmente imunizados contra a Covid-19. Vale lembrar que nesta semana, 1,8 milhão de doses da mesma vacina, fornecidas pela farmacêutica, também chegaram ao país e já foram distribuídas aos estados. O quantitativo chegou em duas remessas que fazem parte do acordo entre a Janssen e o Ministério da Saúde para o fornecimento de 38 milhões de doses até o final do ano.

O teste clínico fase 3 mostrou que a eficácia da vacina dose única da Janssen é de 66% contra casos moderados e graves de Covid-19. Se considerarmos apenas os quadros graves, a taxa sobe para 85,4% e 100% de proteção contra hospitalização e morte depois de 28 dias da aplicação.