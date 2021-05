Brasil mantém taxa de transmissão dentro do nível de controle

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil continua baixa. De acordo com dados da Imperial College de Londres, no Reino Unido, a taxa de contágio do país nesta semana – que começou na segunda-feira, 17 – está em 0,91 e, portanto, dentro do nível considerado de controle da pandemia. Dentro da margem de erro, essa taxa pode variar entre 0,88 e 1,04. Na semana passada, a mesma medição pontuava para índice de 0,96.

Mas o importante, é que ele se mantém abaixo de 1 desde a semana de 26 de abril. Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. O índice, também chamado de Rt, indica para quantas pessoas cada infectado transmite o vírus. A taxa calculada nesta semana indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus para outras 91, em uma progressão decrescente. Quando o índice está acima de 1, a progressão é crescente, o que indica descontrole.

A taxa do Brasil é menor do que países como a África do Sul (1,32), Argentina (1,06), Canadá (1,01), Chile (0,99) e Estados Unidos (0,93) Em posição melhor há locais como Itália (0,83), Alemanha (0,78) e Espanha (0,5). A análise contém dados de 72 países com transmissão ativa do coronavírus.

O Imperial College também estimas quantos óbitos pela doença serão registrados na semana. A previsão para esta semana é de 13.400 mortes pela Covid-19, uma leve redução em relação à semana anterior, quando foram previstos 13.514 mortes pela doença.

+ Reinfecção por coronavírus em Manaus pode ter chegado a 31%, sugere estudo