Brasil é o 21º de 55 países em vacinados nos primeiros 12 dias

Os primeiros 12 dias da vacinação no Brasil já atingiram quase 1,5 milhão de pessoas. Mas o que esse número significa? O país começou o processo bem ou mal? Um levantamento realizado por VEJA mostra que, em comparação com as outras 54 nações que já iniciaram a distribuição de suas doses, o Brasil aparece um pouco melhor do que a média, no 21º lugar da lista. Até às 18 horas desta quinta-feira, 28, 1.489.294 brasileiros já haviam sido atendidos.

O cálculo é referente ao número de vacinados por 100.000 de habitantes, a conta mais precisa para poder comparar o desempenho de todos os países do mundo de forma equânime, seja ele mais ou menos populoso. Os números mundiais são do site Our World in Data.

Quem conseguiu imunizar a maior quantidade da população nos primeiros 12 dias foi a minúscula Seychelles, que atingiu quase 19 pessoas a cada 100.000 habitantes no período. Do outro lado da lista, a França, que hoje já ultrapassou a barreira do 1 milhão de vacinados, tinha apenas 118 pessoas atendidas na segunda quinzena: 0,0001 pessoa a cada 100.000 habitantes.

Em números absolutos, porém, o Brasil atingiu uma marca expressiva: o quinto melhor desempenho em 12 dias do processo de vacinação. Apenas Estados Unidos (quase 2,8 milhões), Índia (2,3 milhões), Emirados Árabes (quase 1,8 milhão) e China (1,5 milhões) conseguiram imunizar mais pessoas no mesmo período de tempo.

Confira o total de vacinados e a parcela atingida da população de cada país nos primeiros 12 dias:

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quinta-feira, 28: