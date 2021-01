Brasil deve receber pelo menos 10 milhões de doses da vacina de Oxford

Quase um ano após decretar a pandemia global do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde se prepara agora para enviar milhões de doses de vacina para países que integram a Aliança Covax, uma iniciativa do órgão para garantir o acesso ao imunizante. Em fevereiro, o Brasil deve receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina de Oxford, segundo o Ministério da Saúde.

De acordo com a OMS, há um acordo com as principais fabricantes para a compra de 190 milhões de doses – sendo 150 milhões produzidas pela Oxford e AstraZeneca e outras 40 milhões fornecidas pela Pfizer e BioNTech. Até o fim do ano, a Aliança Covax vai disponibilizar 2 bilhões de doses de vacinas. São esperadas cerca de 42 milhões de doses do imunizante para o Brasil, o suficiente para vacinar 10% dos brasileiros com duas doses.

As vacinas que o país receberá já tiveram o registro emergencial aprovado pela Anvisa, responsável pela análise e aprovação dos imunizantes no Brasil. No último dia 29, o fabricante solicitou o registro definitivo da vacina de Oxford.

Até o momento mais de um milhão e meio de pessoas foram vacinados no país. No dia 17 de janeiro, a vacinação teve início no país e a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa a receber a primeira dose do imunizante, em São Paulo. Ao todo, 223.945 brasileiros morreram em decorrência da Covid-19 e mais de nove milhões de casos foram registrados.