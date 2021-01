Brasil chega a mais de 140.000 pessoas vacinadas contra a Covid-19

O Brasil ultrapassou a marca de 140.000 pessoas vacinadas com a Coronavac, o imunizante desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Desde a primeira dose aplicada na enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, no último domingo, 17, o país vacinou 146.799 pessoas. Os dados foram atualizados até às 18 horas desta quinta-feira, 21.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

São Paulo ainda é o maior estado que aplicou doses da vacina até o momento, com 49.346 imunizados. O Rio de Janeiro acelerou o seu processo nas últimas 24 horas e vem logo atrás: 34.788 vacinados. A Bahia aparece em terceiro lugar na lista com 23.320 doses aplicadas. Alguns estados ainda não conseguiram começar de fato a vacinação ou sofrem para levantar e disponibilizar os dados. São os casos do Pará, em último lugar após ter realizado a imunização de apenas duas pessoas, Amapá, Rondônia e Tocantins, que só divulgaram a aplicação de três doses até agora.

O país está no primeiro estágio da vacinação e só deve disponibilizar a vacina até o momento para profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas. A imunização é realizada com o apoio de equipes da atenção primária do SUS.

O levantamento desenvolvido por VEJA divulga a situação da vacinação nos 26 estados e mais o Distrito Federal com dados do site Coronavírus Brasil, confirmando os dados junto às Secretarias Estaduais que já disponibilizam informações diárias sobre seu processo de imunização.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até às 18h desta quinta-feira, 21: