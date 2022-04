Brasil atinge menor percentual de Covid desde o início da pandemia

O percentual de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por Covid-19 atingiu o menor índice na população geral brasileira desde o início da pandemia. O dado é da última edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, 6, que apontou que, nas últimas quatro semanas, as infecções pelo novo coronavírus corresponderam a 50,7% das amostras com resultados positivos para o SARS-CoV-2. Segundo a Fiocruz, durante o período mais grave da pandemia, o índice chegou a 96%.

“O estudo mostra uma desaceleração gradual na taxa de queda de casos de SRAG entre a população adulta e entrada em regime de estabilidade”, disse, em nota, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe. O levantamento é do período de 27 de março a 2 de abril de 2022, com dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 4 de abril

No entanto, os casos de SRAG em crianças continuam crescendo desde fevereiro, algo atribuído à retomadas das atividades escolares. Nas crianças mais novas, de 0 a 4 anos, o aumento está relacionado ao vírus sincicial respiratório (VSR), associado a infecções graves neste grupo. Na população de 5 a 11 anos, a queda de casos de Covid-19 foi interrompida e houve aumento de episódios de outros vírus respiratórios em circulação.

“A contribuição dos casos associados ao VSR segue crescendo, atingindo 29,7% do total de casos com resultado laboratorial positivo para vírus respiratório entre os casos no mesmo período”, explicou Gomes.