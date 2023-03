Brasil aplica 1 milhão de doses bivalentes contra a Covid em uma semana

O Brasil já aplicou 1 milhão de doses bivalentes da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O imunizante é uma versão atualizada da vacina original contra a variante ômicron do coronavírus e suas subvariantes. A segurança e eficácia do imunizante foram comprovadas por estudos científicos e as doses foram liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por órgãos de saúde de países do mundo inteiro.

Por enquanto, a aplicação das vacinas bivalentes da Pfizer está liberada no país apenas para os grupos prioritários que já completaram o esquema original de duas doses. Podem receber o imunizante de reforço pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e profissionais da saúde. Quem recebeu apenas uma dose de vacina contra a Covid-19 precisa completar o esquema com a vacina anterior e tomar a dose bivalente apenas posteriormente. É preciso respeitar o intervalo de quatro meses entre as doses de reforço.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a dose bivalente de reforço na última segunda-feira, 27. O imunizante foi aplicado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. A meta do governo federal é vacinar 90% das pessoas do grupo prioritário. A partir do mês de março, o calendário de vacinação será aberto a outros grupos.