🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Bonnie Tyler: entenda problema intestinal que causou morte da estrela dos anos 80

Artista morreu após complicações de uma perfuração intestinal causada pelo rompimento do apêndice; quadro é mais comum em idosos

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 12h44 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h19
Cantora loira de olhos azuis, com maquiagem forte, usando blusa preta brilhante e brincos, cantando em um microfone prateado. O fundo é azul escuro com luzes desfocadas e formas brancas que parecem flores
Bonnie Tyler estava internada em um hospital de Faro, no sul de Portugal, desde 30 de abril (Jean-Jacques BERNIER/Gamma-Rapho/Getty Images)
Continua após publicidade
Bonnie Tyler: entenda problema intestinal que causou morte da estrela dos anos 80 Priorizar nos meus resultados Google

A cantora Bonnie Tyler, conhecida mundialmente pelo hit Total Eclipse of the Heart, morreu aos 75 anos, segundo informação publicada em seu site oficial nesta quinta-feira, 9. Ela estava internada em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino e permaneceu em coma induzido.

A perfuração intestinal ocorre quando surge um rompimento na parede do intestino. Com isso, fezes e bactérias que deveriam permanecer dentro do órgão vazam para a a região abdominal, provocando uma infecção grave. Em geral, pacientes jovens respondem bem ao tratamento, mas idosos e pessoas com a imunidade comprometida têm maior probabilidade de desenvolver complicações graves.

No caso da cantora, a perfuração no intestino aconteceu porque o seu apêndice havia se rompido em maio, segundo relatos da mídia internacional.

Siga

Depois da cirurgia para tentar corrigir o problema, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória quando os médicos iniciaram o processo de retirada do coma induzido. Ela foi reanimada, mas permaneceu internada. No mês passado, sua equipe informou que Bonnie havia despertado do coma, embora continuasse em estado grave na UTI.

Quadro é mais comum em idosos e pessoas com imunidade comprometida

O apêndice é uma pequena estrutura ligada ao intestino grosso. A inflamação desse órgão, conhecida como apendicite, é bastante comum em jovens e geralmente ocorre quando sua abertura é obstruída por algum motivo, como por uma pequena massa endurecida de fezes.

Continua após a publicidade

Os sintomas mais típicos são dor no lado direito do abdome, perda de apetite e desconforto abdominal. Na maioria das vezes, o diagnóstico é feito durante o exame físico, quando o médico identifica dor na região, mas também pode ser confirmado por exames de imagem, como ultrassonografia ou tomografia.

No entanto, nem sempre o quadro é tão característico. “Em alguns casos, não é tão evidente assim, principalmente quando o apêndice está na posição que a gente chama de retrocecal, ou seja, atrás do ceco, que é a primeira parte do intestino grosso”, explica o gastrocirurgião Eduardo Grecco, professor e diretor de ensino do Centro Universitário FMABC.

Segundo o médico, esse quadro é mais comum em idosos e os sintomas podem ser mascarados, o que pode atrasar o diagnóstico. “A pessoa fica com aquela dor, não é tão evidente, às vezes acha que é cólica intestinal”, diz.

Continua após a publicidade

Com isso, muitos pacientes demoram para procurar atendimento médico e chegam ao hospital com a doença em estágio avançado. À medida que a inflamação progride, o apêndice pode se romper, quadro que representa uma das fases mais avançadas da apendicite aguda.

Procurar atendimento médico logo nos primeiros sintomas é fundamental. “A chance de complicação de uma apendicite aguda tratada em fase precoce é muito, muito rara“, afirma Raphael di Paula, coordenador cirúrgico do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A perfuração do intestino ocorre quando essa inflamação progride sem tratamento. É aí que o conteúdo intestinal extravasa para a cavidade abdominal, desencadeando uma infecção grave.

Continua após a publicidade

Nos estágios iniciais da perfuração, o próprio organismo pode tentar limitar o problema. Tecidos ao redor do apêndice conseguem conter temporariamente o vazamento, impedindo que a infecção se espalhe por toda a cavidade abdominal. Esse mecanismo de defesa, porém, depende das condições de saúde do paciente. “Em idosos e pessoas com a imunidade comprometida, esse processo é menos eficaz”, afirma o médico.

O tratamento exige cirurgia de emergência. O procedimento pode consistir apenas no fechamento da perfuração, mas, quando os danos são extensos, pode ser necessária a retirada de parte do intestino. Nos quadros mais graves, o paciente precisa de uma colostomia, que desvia temporariamente — ou, em alguns casos raros, definitivamente — o trânsito intestinal para uma bolsa coletora.

Após a cirurgia, alguns pacientes precisam ser internados na UTI, podem necessitar de ventilação mecânica e, em situações críticas, permanecer sedados. Segundo Grecco, da FMABC, “as primeiras 48 e 72 horas são muito importantes” para avaliar a resposta ao tratamento e controlar a infecção.

Continua após a publicidade

A evolução tende a ser mais delicada em idosos. “Os idosos têm menor resistência, mais debilidade. É diferente de uma perfuração no intestino em uma pessoa com 35 anos”, compara o especialista.

Diagnóstico precoce é fundamental

Apesar da gravidade, esse tipo de complicação tornou-se menos frequente graças ao diagnóstico precoce. “Hoje em dia, como os diagnósticos são mais precoces, não é uma coisa tão comum você ter quadros graves de perfuração”, afirma di Paula.

Como o quadro de apendicite em idosos pode não ser acompanhado de dor localizada, os especialistas alertam que qualquer dor abdominal persistente merece atenção, especialmente quando acompanhada de febre ou vômitos.

Continua após a publicidade

“Se você toma analgésico e aquilo perdura, principalmente se for acompanhada de febre ou vômito, tem que procurar atendimento”, recomenda o médico.

Publicidade
TAGS:
cirurgia
Famosos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).