Bolsonaro visita Toffoli em quarto de hospital em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao hospital DF Star, em Brasília, hoje às 9 horas, para falar com Dias Toffoli. A reunião com o ministro do STF durou meia hora e ocorreu a portas fechadas.

No dia 24, Toffoli foi internado para a extração de um abcesso. No dia seguinte, teve uma infecção respiratória grave e foi para a UTI. Os exames não confirmaram, mas a suspeita radiológica é de Covid-19.

O ministro só deixou a UTI no dia 26. A cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, do Hospital das Clínicas e da Rede D´Or em São Paulo, foi então chamada para tratar de Toffoli em Brasília. O hospital colocou à disposição um quarto ao lado para a médica cuidar do magistrado em tempo integral. Não há previsão de alta.