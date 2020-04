Bolsonaro diz que vai zerar imposto sobre vitamina D e zinco

Neste sábado, 4, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal irá zerar o imposto sobre zinco e vitamina D. Segundo ele, esses são medicamentos usados no tratamento de pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A vitamina D ganhou destaque na última semana, após um estudo feito pela Universidade de Turim ter sugerido que ela pode ser grande aliada na prevenção de casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O documento aponta que a deficiência do nutriente foi um ponto em comum entre diversos pacientes infectados por coronavírus na Itália e os pesquisadores sugerem que o nutriente poderia prover uma maior resistência à infecção por Covid-19.

No entanto, a suplementação farmacêutica à base de vitamina D só deve ser feita mediante orientação médica, após exame de sangue que comprove deficiência de vitamina D. Formas naturais de garantir bons níveis da vitamina incluem exposição à luz solar e consumo de alimentos como peixes e ovos.

Já em relação ao zinco, o presidente não deu mais detalhes. Mas circula no WhatsApp uma notícia que uma combinação de vitamina C com zinco poderia prevenir a infecção por coronavírus. No entanto, a página de combate às fake news do Ministério da Saúde afirma que a informação é falsa. “Até o momento, não há nenhum medicamento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus”, explica o Ministério.

– Medicamentos (entre outros) que tiveram todos seus impostos zerados pelo Governo Federal: Hidroxicloroquina e Azitromicina. – Outros que serão “zerados” nos próximos dias: Zinco e vitamina “D”. – Todos usados no tratamento de pacientes portadores da COVID-19. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 4, 2020 Continua após a publicidade

Na semana passada, o governo já havia zerado o imposto de importação sobre medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. A Resolução nº 22/2020, do dia 26 de março, elenca uma lista dos produtos que tiveram a alíquota de importação zerados. Além desses medicamentos, a lista inclui produtos como álcool etílico, oxigênio e dióxido de carbono medicinais; gaze, água oxigenada, lençóis de papel, luvas, esterilizadores e agulhas; equipamentos de oxigenação e de intubação, aparelhos de respiração artificial, termômetros, instrumentos e aparelhos para diagnóstico.

Em outra publicação feita também neste sábado, 6, Bolsonaro disse que solicitou ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, apoio para que o Brasil continue recebendo os produtos farmacêuticos necessários à produção da hidroxicloroquina.

Neste sábado, em contato com o Primeiro-Ministro da Índia, @narendramodi , solicitei apoio na continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. Não mediremos esforços para salvar vidas. 🇧🇷🤝🇮🇳 pic.twitter.com/v03Bvti40R Continua após a publicidade — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 4, 2020

O primeiro-ministro indiano também comentou a conversa com Bolsonaro. Em publicação no Twitter, Modi afirmou ter tido uma “conversa produtiva” com Bolsonaro sobre “como Índia e Brasil podem unir forças contra a pandemia de covid-19”. A Índia é uma importante produtora de insumos para remédios e a principal fornecedora mundial de medicamentos genéricos. Mas recententemente, o país restringiu a exportação de ingredientes farmacêuticos.

Had a productive telephone conversation with President @jairbolsonaro about how India and Brazil can join forces against the COVID-19 pandemic. — Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2020

Com Agência Brasil