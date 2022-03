Biomm encerra pedido de uso emergencial da vacina Convidecia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quinta-feira 3, que o laboratório Biomm pediu o encerramento da análise do pedido de uso emergencial da vacina Convidecia contra a Covid-19. A empresa deverá solicitar o registro para uso definitivo no Brasil. Não há, porém, uma data para a nova solicitação.

Dessa forma, a vacina, desenvolvida pela CanSino Biologics Inc. – Instituto de Biotecnologia de Pequim, passa a ser avaliada pelo processo de Submissão Contínua, ou seja, a Anvisa recebe os estudos, informações e documentos sobre o imunizante enquanto a empresa realiza pesquisas e testes, acelerando o processo.

Segundo a Biomm, o registro definitivo é mais adequado ao momento da pandemia em que se encontra o país atualmente. “A migração do pedido considera o contexto atual da pandemia, como o avanço da vacinação e a ampliação das faixas etárias, bem como a possibilidade de contribuir com a imunização dos brasileiros de forma contínua e definitiva”, disse, em nota.

A Convidecia é uma vacina de dose única, já aprovada na Argentina, na China, no Chile e no México. No Brasil, a Biomm planeja, a princípio, importar doses da CanSino diretamente da China e depois, passar a fabricar o imunizante na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, onde a empresa já investiu US$ 90 milhões.

