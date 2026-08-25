🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

Bioestimulador de colágeno falsificado é apreendido pela Anvisa

Unidades irregulares foram identificadas por fabricante; saiba o que fazer ao encontrar produtos falsos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 12h56 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h40
Caixa de Sculptra, Ácido poli-L-láctico, da Galderma, na cor magenta com letras brancas. Contém 1 frasco e instruções de uso na lateral direita
Caixa do produto original é na cor magenta. Versão falsificada era branca (Galderma/Reprodução)
Continua após publicidade
Bioestimulador de colágeno falsificado é apreendido pela Anvisa Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira, 25, a apreensão de caixas do bioestimulador de colágeno Sculptra após a notificação de que se tratavam de produtos falsificados. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A identificação das versões falsas foi feita pela detentora do registro do produto, a Galderma Brasil Ltda.

Segundo a agência, a empresa “informou ter identificado no mercado unidades com características divergentes das constantes na embalagem original: caixa do produto falsificado na cor branca, em desacordo com a caixa do produto original na cor magenta.”

Siga

Diante da irregularidade, a Anvisa determinou que todas as unidades irregulares não podem ser fabricadas, distribuídas, divulgadas, vendidas nem utilizadas.

Continua após a publicidade

O que é Sculptra?

O Sculptra é um bioestimulador de colágeno injetável à base de ácido poli-L-láctico que, segundo a empresa Galderma, é indicado para o tratamento da flacidez na pele do rosto.

Também utilizado em rugas e para perda de volume facial, o bioestimulador de colágeno é aplicado ainda no pescoço, colo, mãos e até nos glúteos. O resultado se mantém por 18 a 24 meses e o produto é considerado seguro por ser biocompatível com o organismo humano.

Continua após a publicidade

Utilizado há mais de 20 anos no Brasil, o produto integra o grupo de tratamentos estéticos que mais fazem sucesso em clínicas, mas a apreensão divulgada pela Anvisa ressalta como é necessário tomar cuidados na realização de procedimentos.

Além de não aceitar versões irregulares, é importante escolher clínicas seguras e regulamentadas com profissionais habilitados para a realização dos tratamentos.

Continua após a publicidade

O que fazer ao encontrar um produto falsificado

  • Não utilize e, se já estiver fazendo uso, interrompa imediatamente
  • Acione o fabricante por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e compartilhe os detalhes que indicam a falsificação
  • Notifique a Anvisa por meio de uma denúncia na ouvidoria da agência informando nome do produto, número do lote, nome e CNPJ do fabricante
  • Se possível, envie fotos, endereços de páginas da internet ou outros registros que possam comprovar o fato denunciado
  • Se a denúncia for em relação ao profissional que realiza atividades de estética, procure o conselho federal ou regional da profissão
Publicidade
TAGS:
Anvisa
Beleza
Dermatologia
Estética
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).