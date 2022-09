Biden diz que ‘a pandemia acabou’ apesar de média de mortos expressiva

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que “a pandemia acabou” em uma entrevista transmitida ao programa 60 Minutes, da emissora CBS, no domingo, 18, enquanto o país continua lidando com infecções pelo novo coronavírus que matam centenas de americanos por dia.

“Ainda temos um problema com a Covid. Ainda estamos trabalhando muito nisso. Mas a pandemia acabou. Se você notar, ninguém está usando máscaras. Todo mundo parece estar em muito boa forma. E então eu acho que isso está mudando.”

Nos Estados Unidos, o número de vítimas da pandemia diminuiu significativamente desde o início do mandato de Biden, quando mais de 3 mil americanos morriam por dia. A queda teve relação com os cuidados aprimorados e com o fato de que medicamentos e vacinas se tornaram amplamente disponíveis.

Entretanto, quase 400 pessoas continuam a morrer por dia de Covid-19 no país, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), órgão de saúde norte-americano.

Biden passou mais de duas semanas isolado na Casa Branca após testar positivo para a doença duas vezes em julho. Sua esposa, Jill, contraiu o vírus em agosto. O presidente norte-americano disse que os casos leves são uma prova de avanços no atendimento durante sua atuação na presidência.

E apesar de declarar que “acabou”, Biden pediu ao Congresso americano US$ 22,4 bilhões em financiamento para se preparar para um potencial aumento de casos no outono.

“Fim da pandemia está à vista”

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou que o fim da pandemia estava “à vista”, após revelar que as mortes semanais estavam no nível mais baixo desde março de 2020.

No entanto, alertou que o coronavírus ainda representa uma “emergência global aguda” e destacou que durante os primeiros oito meses de 2022 mais de 1 milhão de pessoas morreram de Covid-19.