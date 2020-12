Belo Horizonte fecha acordo com Butantan para compra da CoronaVac

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quarta-feira, 9, um acordo com o Instituto Butantan para a compra da CoronaVac. A aquisição será realizada assim que o imunizante for aprovado pela Anvisa, de forma a garantir a imunização da população do município contra a Covid-19.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

A capital mineira também está preparada para receber a vacina da Pfizer. Uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) garante a disponibilização de três super-freezers para o armazenamento da vacina, caso necessário. A tecnologia utilizada na produção do imunizante demanda que o material seja armazenado a -70ºC, o que não é comportado por geladeiras comuns, utilizadas para guardar as vacinas atuais.

Apesar dos acordos, a prefeitura diz que espera contar com o Programa Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde. “A Prefeitura de Belo Horizonte reafirma a expectativa de poder contar com o Programa Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde, independentemente de qual vacina seja aprovada. No entanto, caso as vacinas do Butantan ou da Pfizer estejam disponíveis primeiro, a Prefeitura conta com as parcerias para iniciar a imunização dos grupos de risco o quanto antes”, diz o comunicado do município

Ainda segundo a prefeitura de Belo Horizonte, a vacinação obedecerá critérios de prioridade determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. Porém, não deu mais detalhes sobre o assunto.

Nesta quarta-feira, 9, o Brasil registrou uma média móvel de 41.686 novos casos e 640 óbitos pela Covid-19.