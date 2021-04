Banco Mundial destinará U$ 2 bi para vacinas a países em desenvolvimento

O Banco Mundial vai destinar 2 bilhões de dólares em financiamento para a compra, o desenvolvimento e a fabricação de vacinas até o final de abril e está trabalhando com mais de quarenta países neste esforço, disse o diretor gerente de operações do Banco Mundial, Axel van Trotsenburg. A ideia é que, até o meio do ano, esse valor suba a 4 bilhões de dólares para cinquenta nações.

Autoridades sanitárias alertaram para a necessidade de acelerar a imunização nesses países, para que o processo não fique atrasado em relação ao surgimento de novas variantes do vírus.

No mesmo fórum do Banco Mundial, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu vontade política para intensificar a produção de vacinas contra Covid-19 e compartilhar suprimentos.

Ele disse que a incapacidade de se aprovar uma proposta de dispensa de propriedade intelectual sob as regras da Organização Mundial do Comércio é “o elefante na sala”.

(Com Agência Brasil)