Azul começa nesta segunda transporte de 2,7 milhões de vacinas pelo Brasil

A Azul anunciou nesta segunda-feira, 18, o transporte de 2,7 milhões de doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan, para 13 capitais brasileiras. A carga será transportada em voos regulares e de cargas pelo Brasil.

As primeiras cidades que irão receber o imunizante por meio dos voos da empresa são Cuiabá, Vitória, João Pessoa, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador, São Luis, Aracajú, Natal e Maceió com decolagens que partem do aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo.

Em dezembro, a empresa havia se colocado à disposição das autoridades brasileiras para realizar o transporte das vacinas pelo país utilizando sua malha de voos existente e fretamentos, movimento que foi aderido também por outras empresas do setor.

“É hora de estarmos juntos e ajudarmos o Brasil. Vamos continuar atendendo todos os pedidos possíveis, tanto para o transporte de vacinas, como para o transporte de insumos para o abastecimento das redes hospitalares, como fizemos com alguns voos nos últimos dias para Manaus”, diz John Rodgerson, presidente da Azul.

É da companhia também a aeronave que irá buscar na Índia as doses da vacina da AstraZeneca, assim que a exportação for liberada pelo governo indiano.