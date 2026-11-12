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Autora expõe o estupro do corpo e da natureza em obra que rememora 11 anos da tragédia de Mariana

Desastre ambiental e social é pano de fundo de livro que denuncia o comportamento predatório do homem e reflete sobre a busca por recomeços

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 15h00
Mariana
Rompimento da barragem de Mariana: desastre ambiental é um dos temas de novo romance nacional (Divulgação/Divulgação)
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Autora expõe o estupro do corpo e da natureza em obra que rememora 11 anos da tragédia de Mariana Priorize VEJA no Google

Dois corpos, duas vítimas. O corpo de um rio, intoxicado. O corpo de uma mulher, violado. Duas agressões profundas e traumáticas que se conectam e deságuam em uma história que também denuncia as principais formas de estupro no Brasil. O estupro da carne… e o estupro da natureza.

Em Onda Cabocla, romance da escritora carioca Adriana Vieira Lomar que acaba de ser publicado pela editora Faria e Silva 11 anos depois do desastre de Mariana, o crime ambiental e o sexual se cruzam no microcosmo de uma família ribeirinha em busca de sobrevivência e recomeço.

Capa do livro Onda Cabocla de Adriana Vieira Lomar, com ilustração em estilo cubista de um cavalo relinchando, uma lâmpada e uma mão segurando uma tocha, em tons de verde escuro e rosa claro. O nome da autora está no topo e o título em letras azuis grandes no centro.
Onda Cabocla, de Adriana Viera Lomar, Editora Faria e Silva, 216 páginas (Capa: Alta Books/Reprodução)

Acompanhamos as memórias e a prosa de Raquel, a quarta filha de um lar abandonado pelo pai em um lugarejo que vivia da pesca e do turismo até ser martirizado pela inundação dos dejetos espalhados pelo rompimento da famigerada barragem mineira – um dos maiores acidentes ambientais deste país.

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Mas não é só o cenário do livro que sofre uma violência descomunal. Raquel é uma adolescente que se divide entre as tarefas da casa e da escola – e o apreço crescente pela literatura – quando é atacada, na varanda da própria residência, por um tio materno. Outra tragédia nacional: entre 60 e 70% dos casos de estupro de menores envolvem familiares próximos.

Entre as duas dores – a íntima e a coletiva -, a protagonista viverá suas angústias físicas e mentais até ter a oportunidade de viajar para a Europa, onde encontrará trabalhos, paixões e ressignificados, inclusive ao ser confrontada com outra forma de violência, aquela que estampa a Guernica de Picasso.

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Onda Cabocla expõe o comportamento predatório do homem – em inúmeros sentidos. Mas também investiga aquilo que nos permite sobreviver a ele, reescrevendo propósitos e algum tipo de redenção.

Com a palavra, Adriana Vieira Lomar.

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Mulher de pele clara, cabelos curtos e cacheados, sorri amplamente para a câmera, vestindo blusa preta de botões brancos, sentada em um sofá bege com fundo branco
A escritora Adriana Vieira Lomar, autora de ‘Onda Cabocla’ (Foto: Acervo pessoal/Reprodução)

Como surgiu a inspiração para escrever um romance tendo como pano de fundo a tragédia de Mariana? Em direção a Maceió, o avião voava baixinho. Da janela, avistei parte do litoral capixaba e o início do baiano com uma cor estranha, alaranjada. Avistei também a foz do Rio Doce tingida de um tom ferruginoso mais forte, quase cor de abóbora. Anos antes, eu havia visitado o Projeto Tamar, no sul da Bahia, e minha primeira impressão daquele lugar foi de desolação. Naquele instante em que visualizei a grande mancha, vi uma vila às margens da foz e fiquei imaginando: o que será dessa gente encurralada entre a foz e o mar? Anos depois, visitei o Museu Reina Sofía, em Madri, e, ao me deparar com Guernica, senti uma forte comoção. Comecei então a desenvolver aquela primeira narrativa e a criar paralelos entre a tragédia do rio, das pessoas que vivem dele, e os bombardeios que arrasam quarteirões, mataram milhares e continuam aniquilando populações.

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A obra conecta o estupro da carne com o estupro da terra e das águas. Como enxerga esse elo predatório sobre as mulheres e a própria natureza? Considero os rios corpos que deveríamos preservar, pois deles tiramos nossa sobrevivência. Durante milhares de anos, os rios, não somente o Doce, sofreram e ainda sofrem constantes apropriações de seus territórios. Deles se tirou tudo ao longo do tempo, e quase nada foi reposto. O corpo da mulher também serve como território ocupado por aqueles que se sentem donos. E, por se sentirem donos, acreditam que podem tudo: violar, violentar, expropriar, desrespeitando limites civilizatórios e humanos. O corpo estuprado jamais esquece os minutos, ou até os segundos, da força bruta. Os descendentes da terra também não esquecem a morte de um rio. Na memória individual e coletiva permanece a mão do colonizador, do expropriador das riquezas, sejam elas minerais, territoriais ou humanas. Permanece também a marca do domínio absoluto sobre o outro.

A protagonista encontra, no exterior, uma espécie de destino melhor. Dá para manter a esperança num país com gente e ambiente tão massacrados? A protagonista escreve o livro, e talvez a literatura e o estudo sejam uma forma de ressurreição. Sem ter para onde correr, ela se agarra aos livros e à sua escrita como âncora. Se lá ficasse, não teria futuro. Talvez tenha sido egoísta, mas, caso não olhasse para si mesma, teria o mesmo fim. Não fez Biologia para salvar o rio. Sua redenção está em salvar-se para contar uma história. Esse destino melhor talvez seja o resultado do autoconhecimento proporcionado pela escrita de si mesma. Poucos conseguem. Mas notem que a protagonista não esquece. Continua triste e habitada por seus fantasmas.

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Não esquece, porém não desiste. Desistir é uma espécie de morte. Se estamos vivos, precisamos esperar dias melhores. Quanto a nós, brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade, precisamos também de conhecimento, pois a ignorância humana nos coloca numa posição frágil. A conscientização advém da cultura e do conhecimento. Sem essa consciência, estamos fadados à desconstrução dos valores sociais e humanos.

O que imagina que a literatura, por meio de livros como Onda Cabocla, pode iluminar sobre questões que exigem conscientização e atitudes urgentes, como a degradação ambiental e as mudanças climáticas? Não escrevi com essa preocupação. Cabe ao leitor tirar suas conclusões. Não faço da minha literatura um panfleto. Caso leiam e se sensibilizem, ficarei feliz, porque amo os rios e o mar. Mas é importante salientar que Onda Cabocla se propõe a algo muito maior do que acidentes ambientais. Há camadas, dramas humanos e vários personagens ficcionais que lidam com suas tragédias internas, como todos nós. Personagens oníricos, como Caboclo Bernardo, de fato existiram, mas a roupagem da ficção traz à tona outras conotações e possibilidades de interpretação.

O romance conserva, assim, uma memória, ainda que dolorosa? Talvez o livro preserve uma história, a história do rio e de seus habitantes. Mas essa preservação será sempre parcial, porque se trata de uma obra literária atenta também a outras nuances: aos dramas que não se falam, aos nossos dramas silenciosos, aos nossos altos e baixos, às nossas mortes e aos nossos recomeços.

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