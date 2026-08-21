Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

Autismo: até 69% das crianças têm seletividade alimentar; guia inédito traz orientações

Cartilha da Autistas Brasil apresenta dados e estratégias para lidar com recusa das refeições; saiba como ter acesso

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h30 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h33
comida-hidratacao-calor
Dá-lhe fruta: melancia tem 92% de água em sua composição e é boa opção para os dias de calor (Foto: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
Autismo: até 69% das crianças têm seletividade alimentar; guia inédito traz orientações Priorizar nos meus resultados Google

Os pais e cuidadores de crianças que vivem com o transtorno do espectro autista (TEA) conhecem os desafios de lidar com a seletividade alimentar e se reinventam a todo momento. Essa não é uma questão de gostar ou não de determinados alimentos e também não é algo raro: estudos indicam que entre 23% e 69% das crianças autistas apresentam esse tipo de recusa de forma significativa.

Esses dados e as estratégias para tornar as refeições mais acolhedoras fazem parte do guia inédito “Meu filho não come — Entendendo a seletividade alimentar no autismo”, uma iniciativa da entidade Autistas Brasil, apresentada antecipadamente para VEJA.

A partir de pesquisas e avaliação de casos reais, o material destrincha as restrições com um olhar sensível à neurodiversidade e traz o entendimento de que não se trata de birra, falta de educação ou problemas com limites dados pelos pais.

Siga

“A gente não pensou em assumir o lugar de um nutricionista para ver a alimentação mais adequada, mas auxiliar os pais em relação aos erros disseminados na internet e que acabam atrapalhando”, explica Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil e autor da cartilha.

Os dados da literatura mostram que as crianças autistas podem rejeitar 42% dos alimentos e ter um repertório médio que inclui 19 itens. No Brasil, os números são parecidos: restrição a 44% das refeições e repertório com 17 itens.

Continua após a publicidade

No material, que conta com 20 recomendações práticas para aplicar nas refeições, é apresentada a noção de que não só o alimento pode causar repulsa. Há nuances envolvidas que devem ser compreendidas e não julgadas.

Isso pode estar ligado às percepções sobre texturas, cores, aromas, temperaturas e até se a comida faz algum barulho, como o que pode ocorrer em alimentos crocantes.

“A seletividade alimentar é muito típica do autista por uma questão sensorial e o objetivo é abordar essa questão que angustia tanto os pais e que pode gerar depressão e ansiedade nas famílias.”

Continua após a publicidade

São lembrados também aspectos do próprio organismo da criança que podem interferir, como dificuldades de mastigação e deglutição, problemas gastrointestinais e questões de regulação da fome e da saciedade.

Acolhimento e orientações

Ao longo dos capítulos, o guia aponta caminhos para facilitar a relação das crianças com a comida sem a pressão para comer e com o cuidado de mostrar que as refeições podem ser momentos não só de nutrição, mas de vivências baseadas em paciência e compreensão. Além disso, comer pode ser divertido e trazer boas experiências.

Assim, as dicas não se limitam ao prato. Abordam a inclusão da criança no preparo dos pratos e apresentação das comidas sem cobranças e castigos nem mentiras. E pode, sim, “brincar” com a comida. Isso quer dizer olhar, tocar, cheirar e experimentar.

Continua após a publicidade

O respeito norteia a cartilha, que dá recomendações sem aumentar o trabalho empenhado na preparação das refeições, porque se baseia na realidade das famílias. Ou seja, não determina cardápios, mas a adaptação ao que já é ofertado em casa.

“É preciso ter a sensibilidade de compreender que as pessoas são diversas e as realidades também, porque vivemos em um país desigual e as possibilidades nutricionais são diferentes”, explica Almeida.

Mesmo assim, não permite que as famílias deixem de conhecer conceitos importantes e ligados à preservação da saúde, como o Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo, conhecido pela sigla ARFID, que pode causar perda de peso, deficiência de nutrientes e necessidade de suplementação.

Continua após a publicidade

O guia é gratuito e pode ser acessado aqui.

Veja cinco orientações do guia

  • Crie um ambiente tranquilo, reduzindo os estímulos durante as refeições
  • Mantenha horários regulares
  • Utilize utensílios adequados ao perfil sensorial da criança, como pratos com divisórias
  • Garanta a presença de pelo menos um alimento que a criança aceita e gosta
  • Ofereça o mesmo alimento de formas diferentes
Publicidade
TAGS:
Alimentação
Autismo
Dieta e Nutrição
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).