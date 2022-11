Máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público em SP

O governo do Estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo anunciaram a retomada da obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado, 26. A decisão vai de acordo com uma análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra o avanço da Covid-19.

O governo estadual recomendou que a medida seja adotada por todos os municípios e reiterou a importância da vacinação contra o coronavírus como a única forma de amenizar os efeitos da doença.

Na última segunda-feira 21, a prefeitura começou a distribuir máscaras nos 32 terminais de ônibus da capital. A ação, que acontece das 7h às 10h, tem o intuito de conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à disseminação do vírus e terá continuidade na próxima semana.

Em seis terminais – Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã, Parque D. Pedro, Itaquera e Pinheiros – também ocorre a vacinação contra a Covid-19 para a população acima de 3 anos de idade. De acordo com a prefeitura, até o momento, foram distribuídas mais de 350 mil máscaras e aplicadas 3.715 doses nestes locais.

Aumento de internações

Ainda em São Paulo, o Hcor (Hospital do Coração), por exemplo, um aumento de 42,3% da média móvel de hospitalizações de pacientes positivados para a Covid-19. O hospital alertou para o aumento de internações até essa sexta-feira, 25, com uma variação de +116%, no período de 14 dias. Só na instituição, são 38 pacientes hospitalizados com o coronavírus, sendo 4 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Em nota, o HCor ressaltou que “conta com um Comitê de Contingência que acompanha e analisa, de forma contínua, a gestão de dados relacionados ao atendimento no Pronto-Socorro de casos de síndrome gripal e às internações e altas hospitalares de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado”.