Audiência pública sobre vacinação de crianças contra Covid-19 será amanhã

A audiência pública para debater a inclusão das crianças de 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra a Covid-19 será realizada nesta terça-feira, 4, dois dias depois do encerramento da consulta pública sobre o tema, que somou quase 24 mil contribuições. Uma versão pediátrica da vacina da Pfizer foi autorizada para aplicação neste público no dia 16 de dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a imunização deve começar ainda neste mês.

Segundo a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde (Secovid/MS), em informe atualizado na última sexta-feira, 31, o objetivo da audiência é “promover um debate com especialistas na área de saúde sobre a vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos”. Também informou que o debate vai nortear a estratégia de operacionalização e que o tema é importante “por se tratar de público em pleno desenvolvimento e com lacunas ainda no que se refere a custo-benefício desta imunização, tendo em vista o cenário epidemiológico e regulatório atual”.

No entanto, os principais representantes de sociedades médicas ligadas à pediatria e à imunização foram consultados pela Anvisa e se posicionaram a favor da vacinação, inclusive com depoimentos exibidos durante o anúncio da agência. Nos Estados Unidos e na Europa, as crianças estão sendo vacinadas e estudos têm apontado que eventos adversos são raros.

O público pediátrico vai receber 10 microgramas do imunizante, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. Mesmo com a dose menor, um estudo com 2 mil crianças apontou que a vacina tem 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos da doença.

A previsão é de que o Ministério da Saúde anuncie sua posição na próxima quarta-feira, 5. O ministro da pasta, Marcelo Queiroga, informou que a campanha deve começar na primeira quinzena de janeiro.

