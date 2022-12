Atendimentos para Covid-19 aumentam 95% em São Paulo

Está enganado quem pensa que a pandemia acabou. Embora as medidas protetivas contra a Covid-19 tenham sido flexibilizadas ao longo do ano, dados mostram que a doença avança em todo o país, o que torna ainda mais importante a vacinação e o uso de máscaras, por exemplo, que voltou a ser obrigatória em alguns lugares como no transporte público e aeroportos em São Paulo.

Segundo pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp), divulgada nesta terça-feira 13, 95% dos hospitais no estado relataram aumento no atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19 no período de 1 a 10 de dezembro, 11% a mais do que relatado em todo o mês de novembro. O levantamento ouviu 87 hospitais paulistas privados, sendo 25% da capital e 75% do interior.

A pesquisa também revela que o atendimento predominante nos hospitais paulistas ainda é para pacientes com diagnósticos positivos do coronavírus, cerca de 55%. De acordo com o SindHosp, 32% dos hospitais informam que os atendimentos para a doença evoluíram para internação, enquanto 68% não houve essa necessidade. Em 65% dos hospitais, houve aumento de até 5% de internações em UTI, número menor ao registrado em novembro. A pesquisa mostrou ainda um aumento no número de 35% de internações de crianças com síndromes respiratórias nos últimos 15 dias.

“Avaliamos que os casos de pacientes com suspeita de Covid-19 cresceram em relação ao mês anterior, mas evoluem sem gravidade, não necessitando de internação hospitalar”, afirma Francisco Balestrin, presidente do SindHosp. “No entanto, ratificamos a necessidade de que a população use máscara em locais com aglomerações e mantenha o protocolo de segurança à saúde com a lavagem de mãos e cumpra o calendário de vacinação especialmente neste período de festas, pois há tendência de aumento da doença”, acrescenta o médico.