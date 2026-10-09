Atenção corporativa à saúde mental cai em 2026 apesar de salto nos afastamentos

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A atenção das empresas ao bem-estar psicológico de seus funcionários caiu de 8,19 para 8,02 pontos em 2026, segundo o Anuário Saúde Mental nas Empresas. A retração ocorre em meio a um aumento de 17% nos afastamentos por transtornos mentais. Setores como Finanças e Tecnologia se destacam, enquanto Alimentos e Agronegócio apresentam as piores pontuações. Os dados completos serão divulgados no Dia Mundial da Saúde Mental.

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O índice geral de atenção ao bem-estar psicológico dado pelas grandes corporações aos seus funcionários apresentou uma queda de 8,19 em 2025 para 8,02 neste ano (em uma escala de até 16 pontos), de acordo com o Anuário Saúde Mental nas Empresas 2026, elaborado pelo Instituto Philos Org. A retração ocorre justamente em um período de forte alta dos problemas relacionados à saúde no ambiente de trabalho: entre 2024 e 2025, os afastamentos por transtornos mentais subiram mais de 17% no país.

A 4ª edição do relatório destaca que, enquanto áreas como Finanças e Tecnologia alcançaram respectivamente 10,08 e 8,77 pontos, alçando-as à liderança com os maiores patamares de compromisso, setores como Alimentos e Bebidas (6,09) e Agronegócio (5,78) registraram as piores pontuações.

Para mapear esse cenário, o estudo baseia-se em relatos corporativos públicos e documentos produzidos pelas próprias organizações para prestar contas à sociedade e gerar valor ao negócio. Além disso, a edição de 2026 introduziu uma nova metodologia que engloba tanto a autoavaliação das companhias quanto os impactos da vida digital e dos riscos psicossociais.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que ansiedade e depressão custam globalmente 12 bilhões de dias de trabalho por ano, gerando um prejuízo próximo de 1 trilhão de dólares.

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Os dados completos do estudo serão divulgados neste sábado (10), no Dia Mundial da Saúde Mental.