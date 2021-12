AstraZeneca afirma que dose de reforço de vacina é eficaz contra a ômicron

nas.

A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira, 23, que sua vacina contra a Covid-19 se mostrou eficaz para infecções provocadas pela variante ômicron após a aplicação da terceira dose. Os testes clínicos com a nova cepa, realizados com 41 voluntários e monitorados pela Universidade Oxford, no Reino Unido, apontaram “um crescimento significativo na taxa de imunização pelo produto com a dose de reforço aplicada”, informou a farmacêutica, em nota.

De acordo com a nova pesquisa da AstraZeneca, o nível de proteção se mostrou forte até um mês após a imunização. Os dados, porém, ainda não foram publicados em revista ou jornal científicos e nem revisados pelos pares.

A farmacêutica afirmou ainda que segue em pesquisa para avaliar a eficácia de seu imunizante contra a ômicron, só que agora por meio de dados coletados em pessoas infectadas na região sul da África e através de amostras de sangue de voluntários de seus testes de fases 2 e 3 para analisar a proteção conferida pela dose adicional.

Altamente transmissível, a ômicron foi identificada pela primeira vez na África do Sul. Pesquisadores ainda tentam descobrir se a variante provoca sintomas mais leves e se escapa da proteção das vacinas.