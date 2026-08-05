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Saúde

Ariana Grande está doente? A pergunta que a internet se acha no direito de responder

Diante da magreza da cantora, redes sociais decretam diagnóstico e repetem um erro perigoso

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 08h05 | Atualizado em 5 ago 2026, 08h33
Mulher de vestido preto e óculos na cabeça, com maquiagem borrada e batom vermelho nos dedos, sentada à mesa com outras pessoas, em um ambiente interno com persianas e iluminação de estúdio
Ariana Grande em cena do clipe "Petal" (Reprodução/Divulgação)
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Na última sexta-feira, Ariana Grande lançou o clipe de “Petal”, faixa-título do oitavo álbum de sua carreira que leva o mesmo nome. Em poucas horas, as imagens da cantora dominaram menos os comentários sobre a música do que um debate que não é novidade: sua magreza. Perfis nas redes sociais reacenderam a mesma pergunta que ronda a artista desde a divulgação de “Wicked”, em 2024 — ela estaria doente? Teria um transtorno alimentar?

Ariana, de 33 anos, nunca confirmou publicamente sofrer de qualquer condição relacionada à alimentação ou à imagem corporal. Ainda assim, isso não impediu milhares de pessoas de fazerem esse diagnóstico à distância, com base unicamente em fotos e vídeos promocionais. E é exatamente aí que mora o problema: a diferença entre se preocupar com alguém e presumir saber o que se passa no corpo — e na cabeça — de uma estranha.

De inspiração a preocupação

O caso de Ariana não é isolado nem inédito. Durante a divulgação de “Wicked: Parte II”, em 2025, seu emagrecimento já vinha sendo comentado — assim como o de colegas de elenco, que também foram alvo de piadas e especulações sobre medicamentos para emagrecer.

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Antes disso, em 2024, esse mesmo emagrecimento foi tratado por parte da imprensa como “jornada de transformação” e fonte de inspiração para fãs. A leitura pública sobre o corpo de uma mulher famosa muda de sinal — de conquista a sintoma — sem que, de fato, nada tenha mudado na explicação por trás dele.

Essa oscilação revela mais sobre os critérios da audiência do que sobre a saúde da artista: a magreza é celebrada até o ponto em que passa a incomodar visualmente, e a partir daí é reclassificada como doença. Em ambos os casos, o corpo de uma mulher segue sendo avaliado, comentado e transformado em manchete — raramente tratado como uma questão que diz respeito só a ela e a seu médico.

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A ciência da aparência

Vamos deixar claro: transtorno alimentar não se identifica por fotos ou por um IMC baixo. É perfeitamente possível — e comum — que alguém dentro de um peso considerado “normal” para sua altura conviva com sofrimento intenso e comportamento alimentar disfuncional, sem que isso seja visível a olho nu.

O inverso também é verdadeiro: nem toda magreza acentuada indica transtorno. Genética, metabolismo, estresse ou uma rotina como a de uma turnê de 41 shows — caso da atual The Eternal Sunshine Tour, que Ariana cumpre desde junho — também alteram o peso corporal.

Reduzir um quadro psiquiátrico complexo e multifatorial a uma leitura visual apressada não é apenas impreciso: é uma forma de desinformação disfarçada de cuidado.

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Há algo cruel nessa engrenagem: se uma celebridade engorda, é cobrada. Se emagrece, é elogiada — até emagrecer “demais”, quando vira suspeita. Não existe ponto de equilíbrio que a proteja do escrutínio, porque o problema nunca foi realmente o peso em si, e sim o hábito de tratar o corpo de mulheres públicas como propriedade coletiva, sujeito a veredito popular.

O estigma das redes

Talvez o efeito mais grave desse tipo de especulação não recaia sobre a celebridade em questão, mas sobre quem de fato convive com um transtorno alimentar. Ao transformar magreza em sinônimo automático de doença — e diagnóstico em enquete de comentários —, a conversa pública esvazia a complexidade real desses quadros e reforça a ideia de que transtorno alimentar “se vê no espelho”.

Isso empurra para as sombras justamente quem não se encaixa nesse padrão visual: pessoas que sofrem com compulsão, purgação ou restrição em corpos que não “parecem doentes” e que, por isso, deixam de se sentir autorizadas a buscar ajuda — com medo de não serem levadas a sério.

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Uma pergunta melhor

Talvez a questão não devesse ser “Ariana Grande está doente? “, mas sim: por que o público se sente no direito de responder a isso por conta própria? Enquanto a resposta continuar sendo procurada em fotos de tapete vermelho, seguiremos comentando corpos — e ignorando pessoas.

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