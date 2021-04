Após primeira dose de vacina Pfizer, taxa de imunização é de 70%

Enquanto o Brasil espera sua primeira remessa de vacinas da Pfizer/BioNTech, a revista científica The Lancet publicou na quarta-feira um estudo mostrando que a taxa de proteção do imunizante contra a Covid-19 é de 70%, após a primeira dose. O número sobe para 85% uma semana depois da imunização completa, com a segunda aplicação. É necessário um intervalo de 21 dias entre as duas doses.

A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2020 e o início de fevereiro de 2021, com mais de 23 mil médicos e enfermeiras em 104 centros britânicos. “A vacinação de adultos em idade produtiva pode reduzir substancialmente a infecção pelo novo coronavírus e, consequentemente, poderia ajudar a reduzir a transmissão da infecção na população”, escrevem os autores da pesquisa, coordenada por Victoria Jane Hall, do Instituto Britânico para Pesquisa em Saúde, e conduzida em colaboração com a Universidade de Oxford.

Os pesquisadores observam ainda que “a vacinação não elimina completamente o risco de infecção e, portanto, o equipamento de proteção individual e os testes regulares assintomáticos terão que continuar a ser usados até a prevalência do vírus ser tão baixo que reduz o risco de transmissão”.

O artigo cita um dado publicado anteriormente sobre a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, mostrando que a eficácia na redução da transmissão após a primeira dose é de 51%. Outro estudo publicado pela pela Public Health England (PHE), agência de saúde da Inglaterra, mostrou que uma dose das vacinas Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Oxford já reduz a transmissão domiciliar pela metade.