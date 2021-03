Após período de queda, ritmo de vacinação aumenta 35% no país

Após uma semana de queda constante, o ritmo da vacinação no Brasil está em aceleração. Entre 1 e 4 de março, a média móvel de doses aplicadas diariamente aumentou 35% no país. A atual logística permite que 277.239 brasileiros recebam agulhadas por dia, de acordo com levantamento em médias móveis do portal Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Embora a aceleração seja um dado positivo, o número é 72% menor do que a capacidade do país. Por exemplo, na campanha de imunização contra a gripe de 2020, cerca de 1 milhão de pessoas foram vacinadas por dia e especialistas acreditam que o Brasil seria capaz de aumentar esse volume no caso da Covid-19, se houvesse vacina disponível para isso.

O ritmo lento está ligado, principalmente, à escassez de doses disponíveis aos brasileiros. De todas as aplicações garantidas em contrato pelo Governo Federal, apenas 2,91% foram distribuídas aos estados. O Ministério da Saúde já fechou acordos para aquisição de 374 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, sendo 254 milhões de doses Fiocruz, 100 milhões de doses do Instituto Butantan e 20 milhões de doses da indiana Bharat Biotech.

Na última semana, o governo federal revelou que avançou nas negociações para a compra de 100 milhões de doses de vacina da Pfizer, 38 milhões de doses da vacina da Janssen e 13 milhões de doses da Moderna. Também está em andamento a negociação para aquisição de 10 milhões de doses da vacina russa Sputink V.

Nos últimos 4 dias (entre segunda-feira, 1º de março, e quinta-feira, 4), o país manteve médias de aplicações diárias entre 205.292 e 277.239 doses. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a média móvel no mesmo período variou entre 1,82 milhão e 2,04 milhões de doses diárias.

Nesta sexta-feira, 5, o país atingiu dois tristes recordes, na média móvel de novos casos e óbitos: 59.085,3 e 1.419,3, respectivamente. Já são 10.869.227 casos e 262.770 óbitos confirmados.

Confira os números da vacinação nos estados e no país atualizados até as 18h desta sexta-feira, 5: