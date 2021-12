Após ataque hacker, governo diz que recuperou dados de vacinação

O Ministério da Saúde informou neste domingo, 12, que completou o processo para recuperar as informações dos brasileiros vacinados contra a Covid-19, sem perda de informações. “Todos os dados foram recuperados com sucesso”, diz a pasta em nota.

O ministério afirmou ainda que, “no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”.

O aplicativo e a página do ConectSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – continuam fora do ar. Ontem, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para viajantes estrangeiros que chegarem ao país.

O ataque aconteceu na madrugada da sexta-feira, 10, e tirou do ar os sistemas e-SUS Notifica (registra casos de Covid-19), Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (PNI), ConecteSUS e emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira de Vacinação Digital. O episódio está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional.

Por conta do apagão, o Ministério da Saúde suspendeu a entrada em vigor da portaria 661, que institui restrições para viajantes brasileiros e estrangeiros que chegam ao Brasil. Inicialmente, ela estava prevista para começar a valer ontem, sábado, 11. No entanto, passará a vigorar a partir do sábado,18. Até lá, serão exigidas somente a realização de testes RT-PCR 72 horas antes do embarque e de antígeno 24 horas antes. A exigência de apresentação do comprovante de vacinação e de cinco dias de quarentena está suspensa.