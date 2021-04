Após 12 dias de hospitalização, Bruno Covas recebe alta

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), recebeu alta nesta terça-feira, 27. Ele esteve internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 15 para um tratamento oncológico. Ao longo deste período, ele passou a receber um novo protocolo de cuidados: quimioterapia em conjunto com imunoterapia.

Em nota publicada pelo prefeito em suas redes sociais, foi descrito que “internação acabou se prolongando devido ao acumulo de líquido no espaço entre os pulmões e a pleura, dentro da caixa torácica”. O prefeito foi submetido à drenagem e seu quadro evoluiu com sucesso, com melhora clínica.

Covas, diz o texto, está apto para receber alta hospitalar e a manter suas atividades pessoais e profissionais, mas sem participar de agendas públicas neste momento. Ele é acompanhado por equipes médicas coordenadas pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

O prefeito paulista escreveu: “partiu casa! Mais uma vitória entre muitas batalhas. Agradeço a todos pelas rezas, orações e pensamentos positivos. O tratamento continua. O carinho e força que recebi durante todos esses dias são essenciais para continuar lutando e acreditando”.