Apenas 37,8% dos adultos brasileiros tomaram dose de reforço contra Covid

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 14, um balanço apontando que somente 37,81% dos adultos tomaram a dose de reforço contra a Covid-19. O levantamento foi realizado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 (Secovid).

A população com mais de 18 anos é o público-alvo da campanha com a dose adicional para evitar a doença, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO). O ministério informou que, com o avanço da vacinação, o Brasil tem conseguido reduzir casos e mortes por Covid-19. Em relação aos últimos 14 dias, houve queda de 51,99% na média móvel de casos e de 43,38% na média móvel de óbitos.

O ministério destacou a importância da dose de reforço para aumentar a imunidade, o que foi confirmado por pesquisas de instituições de referência, como a Universidade de Oxford, que fez um estudo a pedido da pasta e demonstrou que a dose adicional aumenta a produção de anticorpos em pessoas que fizeram o esquema inicial com CoronaVac e tomaram o reforço com Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Segundo a pasta, 91,12% da população com mais de 12 anos tomou a primeira dose da vacina e o esquema vacinal com duas doses foi feito por 84,46%.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: