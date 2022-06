‘Apagão’ de dados trava análise de evolução da pandemia no Brasil

O acompanhamento de casos e mortes causadas pela Covid-19 no Brasil foi drasticamente afetado nesta semana por um represamento de dados dos estados e do Ministério da Saúde — justamente em um momento no qual a média de infectados tem disparado e a de mortes passa por instabilidade. O painel interativo oficial do Ministério da Saúde não é atualizado desde a última quarta-feira, 1º de junho — nenhuma explicação foi dada até o fechamento dessa matéria.

O apagão afetou, agora, a métrica feita de forma paralela pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Neste domingo, 5, o site do Conselho aponta apenas oito óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Este número, porém, conta apenas com os estados do Pará, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina — os demais 22 estados, além do Distrito Federal, não apresentaram seus dados. No site, a ausência é sinalizada com alerta para “problemas de acesso às bases de dados do sistema de informação”.

Além de impactar a análise da situação pandêmica neste fim de semana, o represamento de dados — e sua posterior atualização no sistema, espera-se — vai acarretar em um aumento distorcido da média e grandes variações percentuais na curva de vítimas fatais nos próximos dias.