Anvisa vai analisar uso emergencial de medicamento oral contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira, 29, que vai analisar o pedido de autorização para uso emergencial do molnupiravir, antiviral oral da farmacêutica Merck – MSD no Brasil – contra a Covid-19 na próxima semana. A solicitação foi feita em novembro do ano passado.

Estudo apresentado pela farmacêutica, publicado no periódico The New England Journal of Medicine, com pacientes na fase inicial da doença apontou que a medicação é capaz de reduzir casos graves e mortes em 30%.

A reunião da Diretoria Colegiada da agência foi marcada para o início da tarde da próxima quarta-feira, 4, quando os diretores vão debater os dados apresentados pela farmacêutica e votar para definir se o medicação terá ou não a aprovação.

No dia 30 de março, a Anvisa liberou o uso emergencial do antiviral oral contra a Covid-19 da Pfizer, o Paxlovid. O remédio é indicado na fase inicial da doença para pacientes com alto risco de evoluir para casos graves da doença. Estudos realizados pela farmacêutica apontaram que o remédio é capaz de reduzir os riscos de internação e morte em 89%. Pesquisas indicaram que o antiviral também é eficaz para a variante de preocupação ômicron.

Continua após a publicidade