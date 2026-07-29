Anvisa suspende venda de queijo artesanal e molho pesto; saiba as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e consumo de um lote de Queijo Minas Artesanal da marca Militão da Canastra e de um lote de Molho Pesto Vermelho com Mascarpone da marca Cecco. Nos dois casos, as empresas informaram que estão realizando o recolhimento voluntário dos produtos.

As medidas, no entanto, não se aplicam a toda a produção das marcas, mas apenas aos lotes identificados pela agência. No caso do queijo, produzido pela empresa Queijaria Militão da Canastra, a resolução atinge apenas o lote 42 do produto, cuja data de validade é 30 de setembro de 2026.

Os dados do produto são:

Produto: Queijo Minas Artesanal Militão da Canastra;

Queijo Minas Artesanal Militão da Canastra; Lote: 42;

42; Data de fabricação: 30 de junho de 2026;

30 de junho de 2026; Validade: 30 de setembro de 2026.

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Segundo a fabricante, o recolhimento foi motivado por resultados de análises realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que identificaram quantidades de coliformes acima dos limites permitidos pela legislação. Foram encontrados níveis elevados de coliformes a 30°C e

coliformes termotolerantes a 45°C.

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A presença desses microrganismos nem sempre significa que o alimento contém bactérias capazes de causar doenças, mas valores acima do limite legal indicam que o processo de produção pode não ter seguido padrões adequados de higiene e segurança.

Já no caso do molho pesto, a medida foi motivada por um erro na rotulagem do produto. O recolhimento envolve apenas o lote 07225288, produzido pela empresa Cia Bel de Alimentlos (Festval). Segundo a fabricante, o produto não informa a presença de nozes na lista de alergênicos, apesar de conter esse ingrediente.

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A ausência dessa informação representa um risco para pessoas alérgicas, que podem consumir o alimento sem saber da presença do ingrediente e desenvolver reações que variam de leves a potencialmente graves, incluindo anafilaxia.

Quem tiver em casa um dos lotes afetados deve verificar as informações impressas na embalagem. Se o produto corresponder aos lotes recolhidos, a orientação é não consumi-lo e entrar em contato com o fabricante ou com o estabelecimento onde a compra foi realizada para obter informações sobre a devolução ou substituição.

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VEJA tenta contato com as marcas e a matéria será atualizada se houver retorno.