Anvisa suspende venda de lombo suíno com excesso de conservantes; veja lote e marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou o recolhimento voluntário de um lote do Lombo Tipo Canadense 1 kg da marca Suinco, da Linha Cozinha Premiada.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 17, a empresa fabricante, a Suinco – Cooperativa de Suinocultores Ltda, informou que o produto apresentou quantidade de conservantes (nitritos e nitratos) acima do permitido, o que pode representar riscos à saúde.

A medida diz respeito apenas ao lote 070726 e, portanto, não afeta os demais lotes do Lombo Tipo Canadense da Suinco.

No caso desse lote, estão suspensos a venda, a distribuição e o consumo do produto. O lote será recolhido voluntariamente pelo fabricante. Veja abaixo as informações do lote atingido:

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Número do lote: 070726

070726 Data de fabricação: 7/7/2026

7/7/2026 Data de validade: 5/10/2026.

Presença de conservantes em carnes

O problema identificado pela fabricante foi a presença de nitritos e nitratos em quantidade acima do limite estabelecido pela legislação. Segundo a Anvisa, o produto apresentou residual máximo de 150 mg/kg (ppm) para a soma dessas duas substâncias, valor que está fora do recomendado para o produto final.

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Nitritos e nitratos são conservantes autorizados na fabricação de determinadas carnes. Eles ajudam a preservar o alimento e a controlar o crescimento de microrganismos.

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Mas seu uso é limitado pela legislação sanitária, e concentrações acima dos níveis permitidos podem trazer riscos à saúde. Por isso, a orientação para consumidores que tenham adquirido o produto do lote 070726 é não consumi-lo.