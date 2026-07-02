Anvisa suspende medicamento para problema cardíaco e suplementos naturais sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 2, a suspensão de alguns lotes de Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL, medicamento utilizado para o tratamento de insuficiência cardíaca aguda.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atinge os lotes 25071640, 25071641, 24071684 e 24092132, da empresa Hypofarma, compostos por caixas com 10 ampolas de 20 ml.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após a confirmação de um desvio de qualidade nesses lotes, que apresentaram precipitados, partículas suspensas, cristalização e alteração de cor (coloração turva, avermelhada ou amarronzada), o que indica risco de contaminação e pode comprometer a segurança do remédio.

A medida determina a suspensão da venda, distribuição e uso dos lotes indicados. O órgão orienta que pacientes e serviços de saúde não utilizem os lotes afetados e entrem em contato com o fabricante para orientações sobre substituição.

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Em nota enviada a VEJA, a Hypofarma afirmou que “está adotando todas as providências cabíveis” em relação à resolução, “em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária”.

“Com 78 anos de atuação no setor farmacêutico, a Hypofarma reafirma seu compromisso com a qualidade de seus produtos, a segurança dos pacientes e a observância dos mais elevados padrões de controle e conformidade”, afirmou a empresa.

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Suplementos naturais também têm venda suspensa

Na mesma resolução, a Anvisa também determinou o recolhimento de medicamentos que não possuem registro ou notificação e são produzidos por empresas sem autorização de funcionamento.

Uma delas é a Supra Ervas Bebidas e Alimentos Ltda, que teve proibidas a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso de 24 produtos. A decisão inclui todos os lotes de:

Extrato Concentrado Bios 7 – Crataegus;

Extrato Concentrado Bios 7 – Aloe Vera

Extrato Concentrado Bios 7 – Dente de Leão

Extrato Concentrado Bios 7 – Alcaçus

Extrato Concentrado Bios 7 – Alcachofra

Extrato Concentrado Bios 7 – Centella asiática

Extrato Concentrado Bios 7 – Ginseng

Extrato Concentrado Bios 7 – Castanha da Índia

Extrato Concentrado Bios 7 – Cavalinha

Extrato Concentrado Bios 7 – Sene

Extrato Concentrado Bios 7 – Salsaparrilha

Extrato Concentrado Bios 7 – Unha de gato

Extrato Concentrado Bios 7 – Valeriana

Extrato Concentrado Supraervas – Amora branca

Extrato Concentrado Supraervas – Goji berry

Extrato Concentrado Supraervas – Maca peruana

Extrato Concentrado Supraervas – Hibisco

Extrato Concentrado Supraervas – Laranja amarga

Extrato Concentrado Supraervas – Sálvia

Extrato Concentrado Supraervas – Cúrcuma

Extrato Concentrado Supraervas – Gengibre

Extrato Concentrado Supraervas – Camomila

Extrato Concentrado Supraervas – Crataegus

Extrato Concentrado Supraervas – Alcaçuz

Extrato Concentrado Supraervas – Salsaparrilha

Extrato Concentrado Supraervas – Cavalinha

Extrato Concentrado Supraervas – Dente de leão

Extrato Concentrado Supraervas – Sene

Extrato Concentrado Supraervas – Ginseng

Extrato Concentrado Supraervas – Unha de gato

Extrato Concentrado Supraervas – Centella asiática

Extrato Concentrado Supraervas – Alcachofra

Extrato Concentrado Supraervas – Castanha da índia

Extrato Concentrado Supraervas – Hipérico /erva-de-são-joão

Extrato Concentrado Supraervas – Valeriana

Aloe vera max

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Três suplementos fabricados pela empresa Primenutri Comércio Virtual Ltda. também sofreram as mesmas sanções. São eles:

Lipodrene;

Tribulus Terrestris;

Stimerex ES, Ostarine;

Cardarine.

A resolução determina ainda o recolhimento de diversos suplementos da empresa Segredos da Terra Cristais Ltda., listados abaixo:

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Cartilagem de tubarão Greenora;

Uva ursi Greenora;

Cogumelo do sol Greenora;

Isoflavona Greenora;

Beringela Greenora;

Elixir inhame Greenora;

Sete sangrias Greenora;

Boldo do Chile Greenora;

Óleo de copaíba Greenora;

Maca peruana Greenora;

Berberina Greenora;

Abajeru Greenora;

Catuaba Greenora;

Glucomannan Greenora;

Mamacadela Greenora;

Carvão vegetal ativado Greenora;

Dente de leão Greenora;

Insubiotic Greenora;

Uriclean Greenora;

Composto digestivo Greenora;

Composto laxante Greenora;

Isoflavona com amora miura Greenora;

Berinjela com alcachofra Greenora;

Hibisco + ginseng Greenora;

Ginkgo biloba + ginseng Greenora;

Hibisco + cavalinha Greenora;

Mulungu Greenora;

Alcachofra Greenora;

Sene Greenora;

Castanha da índia Greenora;

Centella asiática Greenora;

Pata de vaca Greenora;

Melão de São Caetano Greenora;

Passiflora incarnata Greenora;

Ginkgo biloba Greenora.

A Anvisa reforça que consumidores que tenham adquirido qualquer um desses produtos não devem utilizá-los.