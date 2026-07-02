Anvisa suspende medicamento para problema cardíaco e suplementos naturais sem registro
Medida atinge medicamento injetável da Hypofarma; resolução afeta, ainda, suplementos naturais de outras três empresas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 2, a suspensão de alguns lotes de Cloridrato de Dobutamina 12,5 mg/mL, medicamento utilizado para o tratamento de insuficiência cardíaca aguda.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atinge os lotes 25071640, 25071641, 24071684 e 24092132, da empresa Hypofarma, compostos por caixas com 10 ampolas de 20 ml.
Segundo a agência, a decisão foi tomada após a confirmação de um desvio de qualidade nesses lotes, que apresentaram precipitados, partículas suspensas, cristalização e alteração de cor (coloração turva, avermelhada ou amarronzada), o que indica risco de contaminação e pode comprometer a segurança do remédio.
A medida determina a suspensão da venda, distribuição e uso dos lotes indicados. O órgão orienta que pacientes e serviços de saúde não utilizem os lotes afetados e entrem em contato com o fabricante para orientações sobre substituição.
Em nota enviada a VEJA, a Hypofarma afirmou que “está adotando todas as providências cabíveis” em relação à resolução, “em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária”.
“Com 78 anos de atuação no setor farmacêutico, a Hypofarma reafirma seu compromisso com a qualidade de seus produtos, a segurança dos pacientes e a observância dos mais elevados padrões de controle e conformidade”, afirmou a empresa.
Suplementos naturais também têm venda suspensa
Na mesma resolução, a Anvisa também determinou o recolhimento de medicamentos que não possuem registro ou notificação e são produzidos por empresas sem autorização de funcionamento.
Uma delas é a Supra Ervas Bebidas e Alimentos Ltda, que teve proibidas a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso de 24 produtos. A decisão inclui todos os lotes de:
- Extrato Concentrado Bios 7 – Crataegus;
- Extrato Concentrado Bios 7 – Aloe Vera
- Extrato Concentrado Bios 7 – Dente de Leão
- Extrato Concentrado Bios 7 – Alcaçus
- Extrato Concentrado Bios 7 – Alcachofra
- Extrato Concentrado Bios 7 – Centella asiática
- Extrato Concentrado Bios 7 – Ginseng
- Extrato Concentrado Bios 7 – Castanha da Índia
- Extrato Concentrado Bios 7 – Cavalinha
- Extrato Concentrado Bios 7 – Sene
- Extrato Concentrado Bios 7 – Salsaparrilha
- Extrato Concentrado Bios 7 – Unha de gato
- Extrato Concentrado Bios 7 – Valeriana
- Extrato Concentrado Supraervas – Amora branca
- Extrato Concentrado Supraervas – Goji berry
- Extrato Concentrado Supraervas – Maca peruana
- Extrato Concentrado Supraervas – Hibisco
- Extrato Concentrado Supraervas – Laranja amarga
- Extrato Concentrado Supraervas – Sálvia
- Extrato Concentrado Supraervas – Cúrcuma
- Extrato Concentrado Supraervas – Gengibre
- Extrato Concentrado Supraervas – Camomila
- Extrato Concentrado Supraervas – Crataegus
- Extrato Concentrado Supraervas – Alcaçuz
- Extrato Concentrado Supraervas – Salsaparrilha
- Extrato Concentrado Supraervas – Cavalinha
- Extrato Concentrado Supraervas – Dente de leão
- Extrato Concentrado Supraervas – Sene
- Extrato Concentrado Supraervas – Ginseng
- Extrato Concentrado Supraervas – Unha de gato
- Extrato Concentrado Supraervas – Centella asiática
- Extrato Concentrado Supraervas – Alcachofra
- Extrato Concentrado Supraervas – Castanha da índia
- Extrato Concentrado Supraervas – Hipérico /erva-de-são-joão
- Extrato Concentrado Supraervas – Valeriana
- Aloe vera max
Três suplementos fabricados pela empresa Primenutri Comércio Virtual Ltda. também sofreram as mesmas sanções. São eles:
- Lipodrene;
- Tribulus Terrestris;
- Stimerex ES, Ostarine;
- Cardarine.
A resolução determina ainda o recolhimento de diversos suplementos da empresa Segredos da Terra Cristais Ltda., listados abaixo:
- Cartilagem de tubarão Greenora;
- Uva ursi Greenora;
- Cogumelo do sol Greenora;
- Isoflavona Greenora;
- Beringela Greenora;
- Elixir inhame Greenora;
- Sete sangrias Greenora;
- Boldo do Chile Greenora;
- Óleo de copaíba Greenora;
- Maca peruana Greenora;
- Berberina Greenora;
- Abajeru Greenora;
- Catuaba Greenora;
- Glucomannan Greenora;
- Mamacadela Greenora;
- Carvão vegetal ativado Greenora;
- Dente de leão Greenora;
- Insubiotic Greenora;
- Uriclean Greenora;
- Composto digestivo Greenora;
- Composto laxante Greenora;
- Isoflavona com amora miura Greenora;
- Berinjela com alcachofra Greenora;
- Hibisco + ginseng Greenora;
- Ginkgo biloba + ginseng Greenora;
- Hibisco + cavalinha Greenora;
- Mulungu Greenora;
- Alcachofra Greenora;
- Sene Greenora;
- Castanha da índia Greenora;
- Centella asiática Greenora;
- Pata de vaca Greenora;
- Melão de São Caetano Greenora;
- Passiflora incarnata Greenora;
- Ginkgo biloba Greenora.
A Anvisa reforça que consumidores que tenham adquirido qualquer um desses produtos não devem utilizá-los.