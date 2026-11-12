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Saúde

Anvisa suspende lote de muçarela fatiada contaminado com bactéria ligada à doença rara

Medida atinge lote da marca Italy; empresa responsável detectou a bactéria Listeria monocytogenes em amostra e pediu recolhimento do item

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 09h23 | Atualizado em 12 nov 2026, 09h51
Fatia grande de queijo amarelo claro com muitos buracos irregulares, apoiada em papel amassado sobre uma superfície escura. Outros pedaços de queijo aparecem desfocados ao fundo
Os alimentos de alto risco para a listeriose são os embutidos, como linguiças, queijos macios e pescados defumados a frio (Reprodução/Getty Images)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de um lote de queijo muçarela fatiado da marca Italy.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 12, se deu após um laudo encontrar a bactéria Listeria monocytogenes no produto. O lote 180926 não deve ser consumido.

Segundo a agência, a empresa Agroindústria Santo Anjo, responsável pela produção do queijo, detectou a bactéria em uma amostra com 25 g do item e pediu o recolhimento do alimento.

A decisão, portanto, considerou “a comunicação de recolhimento voluntário que informa o resultado da análise microbiológica constante do Laudo de Ensaio nº 56058/2026, que registrou a presença de Listeria monocytogenes em 25 g da amostra, em desacordo com a legislação vigente”, informa a resolução.

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A bactéria Listeria monocytogenes pode ser encontrada no solo, na água, vegetação e fezes de animais e tem potencial para contaminar alimentos. Uma de suas características é a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas, inclusive em refrigeradores.

Os alimentos de alto risco, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são os embutidos, como linguiças, queijos macios e pescados defumados a frio.

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Ela causa a listeriose, uma doença rara, mas que pode ser grave e até fatal para pessoas com o sistema imunológico sensível, como grávidas, idosos, pacientes que vivem com câncer e transplantados.

“Mulheres grávidas têm cerca de 20 vezes mais probabilidade de contrair listeriose do que outros adultos saudáveis. A doença pode resultar em aborto espontâneo ou natimorto. Os recém-nascidos também podem apresentar baixo peso ao nascer, septicemia e meningite”, diz a OMS em material informativo sobre a doença.

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O patógeno é eliminado pela pasteurização e pelo cozimento. Em geral, as orientações para a prevenção da listeriose são semelhantes às orientações ara ajudar a prevenir outras doenças transmitidas por alimentos.

Isso inclui a prática de manipulação segura de alimentos e o cumprimento das chamadas “Cinco Chaves para uma Alimentação mais Segura“, da OMS:

  • Mantenha a limpeza;
  • Separe os alimentos crus dos cozidos;
  • Cozinhe bem os alimentos;
  • Mantenha os alimentos em temperaturas seguras;
  • Utilize água e matérias-primas seguras.
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Alimentação
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