Anvisa suspende lote de muçarela fatiada contaminado com bactéria ligada à doença rara

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de um lote de queijo muçarela fatiado da marca Italy.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 12, se deu após um laudo encontrar a bactéria Listeria monocytogenes no produto. O lote 180926 não deve ser consumido.

Segundo a agência, a empresa Agroindústria Santo Anjo, responsável pela produção do queijo, detectou a bactéria em uma amostra com 25 g do item e pediu o recolhimento do alimento.

A decisão, portanto, considerou “a comunicação de recolhimento voluntário que informa o resultado da análise microbiológica constante do Laudo de Ensaio nº 56058/2026, que registrou a presença de Listeria monocytogenes em 25 g da amostra, em desacordo com a legislação vigente”, informa a resolução.

Continua após a publicidade

A bactéria Listeria monocytogenes pode ser encontrada no solo, na água, vegetação e fezes de animais e tem potencial para contaminar alimentos. Uma de suas características é a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas, inclusive em refrigeradores.

Os alimentos de alto risco, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são os embutidos, como linguiças, queijos macios e pescados defumados a frio.

Continua após a publicidade

Ela causa a listeriose, uma doença rara, mas que pode ser grave e até fatal para pessoas com o sistema imunológico sensível, como grávidas, idosos, pacientes que vivem com câncer e transplantados.

“Mulheres grávidas têm cerca de 20 vezes mais probabilidade de contrair listeriose do que outros adultos saudáveis. A doença pode resultar em aborto espontâneo ou natimorto. Os recém-nascidos também podem apresentar baixo peso ao nascer, septicemia e meningite”, diz a OMS em material informativo sobre a doença.

Continua após a publicidade

O patógeno é eliminado pela pasteurização e pelo cozimento. Em geral, as orientações para a prevenção da listeriose são semelhantes às orientações ara ajudar a prevenir outras doenças transmitidas por alimentos.

Isso inclui a prática de manipulação segura de alimentos e o cumprimento das chamadas “Cinco Chaves para uma Alimentação mais Segura“, da OMS:

Mantenha a limpeza;

Separe os alimentos crus dos cozidos;

Cozinhe bem os alimentos;

Mantenha os alimentos em temperaturas seguras;

Utilize água e matérias-primas seguras.