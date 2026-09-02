🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Saúde

Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza em fábrica da Unilever

Medida vale para unidade localizada em Vinhedo, no interior paulista; produtos à venda não serão recolhidos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 08h33 | Atualizado em 2 set 2026, 11h25
Unilever -
Inspeção não encontrou contaminantes nos produtos já fabricados (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza em fábrica da Unilever Priorizar nos meus resultados Google

A fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi suspensa nesta quarta-feira, 2, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, classificada como preventiva, foi adotada após uma inspeção detectar falhas no controle de qualidade. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e não prevê o recolhimento de produtos à venda. Em nota, a Unilever informou que colabora com a Anvisa e “considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos”.

A suspensão considerou os resultados da inspeção realizada entre 24 e 28 de agosto pela agência e profissionais do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo com o intuito de verificar lotes de produtos que seriam oferecidos aos consumidores e assegurar que não ofereciam riscos à saúde.

“Durante a inspeção feita pelos três órgãos, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados”, informou, em nota, a Anvisa.

Siga

Entre os problemas encontrados, estão:

Continua após a publicidade
  • Falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos
  • Deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo
  • Fragilidades na investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa

Em nota, a Unilever informou que recebeu a equipe da Anvisa e que a inspeção “resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas”.

Segundo a empresa, as ações para correção dos problemas apontados “foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas”. Também disse que as demais linhas de produção da unidade continuam operando normalmente.

Continua após a publicidade

Contaminação de produtos não foi identificada

Os produtos já fabricados no local não tiveram a venda proibida porque, segundo a agência, a análise “das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica”.

Dessa forma, permanece a autorização para comercialização, distribuição e uso dos produtos de limpeza que já foram fabricados e dos que estão à venda.

Fiscalização às empresas de produtos de limpeza

A Anvisa informou que a inspeção faz parte de ações de fiscalização sanitária de empresas de saneantes, que fabricam produtos de limpeza, desinfecção e conservação de ambientes com o objetivo de garantir a qualidade e segurança dos produtos.

Continua após a publicidade

“Em 2026, já foram realizadas sete inspeções em fabricantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do Brasil”, informou.

Neste ano, a Anvisa proibiu, no início de maio, a venda e uso de detergentes, lava roupas líquidos e desinfetantes do lote com final 1 da marca Ypê após encontrar irregularidades na fábrica e contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. No final do mesmo mês, a produção foi liberada porque a empresa realizou as adequações exigidas pela agência. A Ypê informou que “a contaminação foi detectada em produtos que estavam segregados”.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Produtos
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).