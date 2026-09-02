Anvisa suspende fabricação de produtos de limpeza em fábrica da Unilever

Ler Resumo





A Anvisa suspendeu a fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever em Vinhedo, SP, por falhas no controle de qualidade. A medida é preventiva e não exige o recolhimento de produtos já no mercado, pois não há indícios de contaminação. A inspeção detectou deficiências nas Boas Práticas de Fabricação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi suspensa nesta quarta-feira, 2, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida, classificada como preventiva, foi adotada após uma inspeção detectar falhas no controle de qualidade. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e não prevê o recolhimento de produtos à venda. Em nota, a Unilever informou que colabora com a Anvisa e “considera os apontamentos parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos”.

A suspensão considerou os resultados da inspeção realizada entre 24 e 28 de agosto pela agência e profissionais do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e da Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo com o intuito de verificar lotes de produtos que seriam oferecidos aos consumidores e assegurar que não ofereciam riscos à saúde.

“Durante a inspeção feita pelos três órgãos, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados”, informou, em nota, a Anvisa.

Entre os problemas encontrados, estão:

Continua após a publicidade

Falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos

Deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo

Fragilidades na investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa

Em nota, a Unilever informou que recebeu a equipe da Anvisa e que a inspeção “resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas”.

Segundo a empresa, as ações para correção dos problemas apontados “foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas”. Também disse que as demais linhas de produção da unidade continuam operando normalmente.

Continua após a publicidade

Contaminação de produtos não foi identificada

Os produtos já fabricados no local não tiveram a venda proibida porque, segundo a agência, a análise “das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica”.

Dessa forma, permanece a autorização para comercialização, distribuição e uso dos produtos de limpeza que já foram fabricados e dos que estão à venda.

Fiscalização às empresas de produtos de limpeza

A Anvisa informou que a inspeção faz parte de ações de fiscalização sanitária de empresas de saneantes, que fabricam produtos de limpeza, desinfecção e conservação de ambientes com o objetivo de garantir a qualidade e segurança dos produtos.

Continua após a publicidade

“Em 2026, já foram realizadas sete inspeções em fabricantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do Brasil”, informou.

Neste ano, a Anvisa proibiu, no início de maio, a venda e uso de detergentes, lava roupas líquidos e desinfetantes do lote com final 1 da marca Ypê após encontrar irregularidades na fábrica e contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa. No final do mesmo mês, a produção foi liberada porque a empresa realizou as adequações exigidas pela agência. A Ypê informou que “a contaminação foi detectada em produtos que estavam segregados”.