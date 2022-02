Anvisa suspende autorização de coquetel contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou nesta sexta-feira, 4, a autorização para uso emergencial do coquetel antiCovid da empresa Eli Lilly, que recebeu liberação da agência em maio do ano passado para o tratamento de casos leves a moderados de Covid-19 em adultos e crianças com mais de 12 anos com risco de evoluir para formas graves da doença. A suspensão ocorreu a pedido da empresa após a agência solicitar dados sobre a eficácia da associação dos anticorpos monoclonais banlanivimabe e etesevimabe contra a variante de preocupação ômicron.

A decisão da Diretoria Colegiada sobre o tema foi unânime e considerou ainda a disseminação da variante, além de um alerta dado pela Food and Drug Administration (FDA), que não autoriza o uso do medicamento nos Estados Unidos, tendo em vista que a ômicron é predominante no país.

“Até o momento, mesmo no contexto da circulação da variante Ômicron, as vacinas continuam a oferecer proteção considerável contra óbitos, hospitalização e o desenvolvimento da Covid-19 nas formas graves, especialmente após uma dose de reforço”, afirmou, em nota divulgada pela agência, a diretora relatora Meiruze Freitas.

A Anvisa informou que apenas estoques remanescentes da pesquisa clínica ou importados antes da revogação têm autorização para uso e “exclusivamente para os pacientes contaminados com variantes do Sars-CoV-2 sabidamente suscetíveis a esses medicamentos e sob avaliação médica”.