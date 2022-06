Anvisa suspende agrotóxico suspeito de provocar câncer

Três diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniram na tarde desta terça-feira 21 para suspender imediatamente a produção, importação, venda e distribuição do carbendazim, um dos agrotóxicos mais usados no Brasil em culturas como soja, milho, laranja e maçã, e banido na Europa e nos Estados Unidos por suspeita de provocar câncer e malformação de fetos.

A reunião foi bastante tensa já que a relatora do processo, Cristiane Jourdan, que demonstrou ser a favor da proibição do produto, saiu da sessão virtual, antes de votar pela suspensão. Meiruze Freitas, Alex Campos e Romison Mota — votaram a favor e Antonio Barra Torres não votou por estar em viagem fora do país.

Os ânimos começaram a se alterar quando Meiruze, presidente substituta, falou sobre a possibilidade de inverter a ordem do julgamento. O voto da relatora, Cristiane Jourdan, que já havia se manifestado pela aprovação do banimento do carbendazim, seria analisado primeiro, para depois, ser considerada uma medida preventiva para suspender o produto até o término do processo de avaliação do agrotóxico. Ou seja, Meiruze sinalizou para uma suspensão temporária do veneno.

Cristiane reagir dizendo que não teria por que apresentar seu voto se a deliberação de Meiruze fosse feita antes. De acordo com a diretora, a decisão provisória não teria um efeito melhor do que a proposta que ela traria ao processo. E se retirou. “Caso haja alguma deliberação anterior, de forma a confrontar com meu voto, com uma decisão de ter efeito melhor que cautelar, eu peço desculpas porque vou me retirar”, disse a relatora. “Eu me retiro da reunião e levarei isso aos órgãos de controle, ao Ministério Público, porque entendo que houve questão de se bloquear a leitura do voto da relatora”, completou Cristiane Jourdan, ao abandonar a reunião virtual. Meiruze respondeu que Cristiane teria toda a liberdade para dar seu voto. Anteriormente, a área técnica da Anvisa já havia pedido o banimento completo do carbendazim das lavouras do Brasil.

