Anvisa reduz prazo de doação de sangue pós-Covid de 30 para 10 dias

O prazo para doação de sangue após a recuperação de uma infecção pelo novo coronavírus foi reduzido de 30 para dez dias, segundo recomendação atualizada nesta quarta-feira, 25, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde. A mudança ocorre em meio à queda de estoque nos bancos de sangue do país neste início de ano por causa do aumento de casos de Covid-19.

Até o momento, vigorava uma nota técnica de março de 2020, quando os primeiros casos da doença eram registrados no país, que determinava um intervalo de 30 dias após a recuperação do paciente para poder doar sangue. Na época, pessoas que tinham viajado para países com transmissão local do vírus tinham de esperar por 14 dias para fazer a doação. Este critério foi retirado na atualização.

Segundo as novas regras, devem esperar pelo período de dez dias tanto pessoas diagnosticadas com Covid-19, mesmo que assintomáticas, quanto quem apresentar sintomas leves a moderados.

“Pessoas que tiveram contato próximo com caso confirmado de Covid-19 durante o período de transmissibilidade da doença, quando o vírus está sendo transmitido de uma pessoa para outra, nos últimos dez dias ou com indivíduos que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial positivo para a doença deverão ser consideradas inaptas pelo período de sete dias após o último contato”, informa a agência.

Os principais bancos de sangue do Brasil apresentam estoques de alguns tipos de sangue em condições críticas, caso da Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, que estava nesta situação na tarde desta quarta-feira, 26, para os tipos O+, O-, A- e B-.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: