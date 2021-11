Anvisa recomenda restrição a voos da África em razão de variante perigosa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, na manhã desta sexta-feira 26, restringir voos vindos de seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Em nota técnica, a agência pede ao governo federal que adote medidas de restrições para voos e viajantes vindos do continente africano por conta da identificação de nova variante do vírus SARS-CoV-2, identificada como B.1.1.529.

Cientistas demonstram preocupações com a nova cepa identificada na África do Sul, já que ela apresenta 50 mutações, sendo mais de 30 na proteína “spike”, usada pelo vírus para entrar nas células e alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19. Nesta sexta-feira, 26, o governo sul-africano fará uma reunião de urgência com a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a evolução do vírus.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que uma nova onda de Covid-19 vem aí, mas que não fechará os aeroportos. Bolsonaro discutiu com um apoiador que insistiu para que o governo federal proibisse voos internacionais para o Brasil.